Jaume Alzamora, líder de MÉS: «El dret a un habitatge digne no pot ser paper banyat»

Davant la greu crisi d'habitatge que pateix Mallorca, el grup de Més per Mallorca ha registrat una moció que es debatrà aquest dijous al Ple del Consell de Mallorca. La proposta reclama que la institució insular impulsi un Pla Insular d’Habitatge amb «mesures concretes i eficaces» per garantir l'accés a un habitatge digne i assequible per a tota la ciutadania. La moció posa el focus en l’encariment dels preus del lloguer, que s'ha disparat prop d’un 40% en només cinc anys, segons dades recents de portals immobiliaris i entitats socials. Segons els ecosobiranistes, aquest augment ha convertit l'habitatge en un «bé de luxe a molts municipis, amb preus superiors als 1.200 euros mensuals per a pisos de dues o tres habitacions».

Segons el portaveu de MÉS al Consell, Jaume Alzamora, «aquesta situació impacta especialment en col·lectius vulnerables com les famílies monoparentals, les persones majors amb pensions baixes, els joves i les persones migrades, que sovint han de destinar més del 50% dels seus ingressos al pagament del lloguer». Per a Alzamora aquesta situació constitueix «una emergència social que exigeix una resposta urgent i coordinada per part de les institucions públiques».

En aquest sentit, el portaveu ecosobiranista ha denunciat «la inacció i la manca de compromís» del govern insular actual, format pel tàndem PP-Vox. «El Consell no pot continuar de perfil mentre milers de joves i famílies són expulsats del mercat de lloguer per l'especulació i el turisme descontrolat. El dret a un habitatge digne no pot ser paper banyat. Fa falta voluntat política per fer-hi front amb valentia».

Així, Alzamora ha recordat que, malgrat que el Consell no ostenta la competència principal en matèria d’habitatge, sí que té eines útils per intervenir. «El Consell pot actuar: pot destinar recursos propis, col·laborar amb els ajuntaments per identificar solars i immobles que es puguin destinar a habitatge social, gestionar patrimoni públic i establir aliances amb el Govern. Això no és una qüestió només de competències, sinó de responsabilitat», ha assegurat. A més, ha criticat l’eliminació de programes com el bo d’emancipació juvenil, impulsat durant la passada legislatura amb suport de MÉS, i que permetia a molts joves iniciar un projecte de vida independent sense haver de deixar l’illa. «Aquestes ajudes no només eren útils, sinó imprescindibles. El fet que PP i Vox les hagin eliminat diu molt de les seves prioritats. Estan condemnant una generació a viure a casa dels pares o a marxar per no poder pagar un pis», ha asseverat.

La moció també fa referència a l’absència de propostes en matèria d’habitatge per part del president insular en el darrer debat de política general. «Ni una sola menció a una de les principals preocupacions de la ciutadania. És una omissió incomprensible i una falta de respecte cap a les persones que pateixen aquesta crisi cada dia», ha afirmat Alzamora.Finalment, MÉS proposa que el futur Pla Insular d’Habitatge incorpori «accions clares» com l’ampliació del parc públic de lloguer, la limitació del lloguer turístic en zones tensionades, la rehabilitació d’edificis per a ús residencial i la mobilització d’habitatges buits. Els ecosobiranistes esperen que aquesta moció sigui aprovada pel plenari i fa una crida a la resta de grups polítics perquè «avantposin l’interès general a la rendibilitat de l’especulació» i «comencin a treballar per fer efectiu el dret a l’habitatge a Mallorca».