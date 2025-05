El II Congrés de la Societat Civil estarà dedicat a debatre sobre habitatge

El pròxim 20 de juny es farà a l’Estudi General Lul·lià de Palma el II Congrés de la Societat Civil, organitzat pel Fòrum de la Societat Civil. Aquesta edició posa el focus en una de les qüestions més urgents i prioritàries de la societat balear: l’habitatge.

«Malgrat la magnitud de la problemàtica de l’habitatge, les respostes fins ara per part de les diferents administracions han estat del tot tímides i insuficients. Tal i com es recull a l’estudi realitzat per l’Observatori Social de la UIB el 2023, les dificultats d’accés a l’habitatge i els elevats preus que es paguen a les Illes Balears constitueixen ja a dia d’avui el principal factor d’exclusió social a la nostra comunitat. A més de pocs habitatges disponibles, ja som el territori de tot l’estat amb els preus més elevats, per damunt els 3.000 euros/m2 i duplicant gairebé la mitjana espanyola, com a resultat de la nova bombolla immobiliària i les inversions estrangeres», expliquen des del Fòrum.

El programa del II Congrés de la Societat Civil, que es farà el 20 de juny, és el següent:

8.30 Benvinguda i acreditacions

9.00 Inauguració a càrrec de Josep Benedicto, president de Fòrum de la Societat Civil; Margalida Prohens, presidenta del Govern de les Illes Balears, i Isabel Rodríguez, ministra d’Habitatge i Agenda

Urbana.

9.30 Paraules del representant del Consell de la Joventut de les Illes Balears

9.45 Conversa inaugural a càrrec de Javier Burón, expert en polítiques d'habitatge. Director de l'empresa pública d'habitatge de Navarra (Nasuvinsa) i autor d''El problema de la vivienda' (2025)

10.30 Taula rodona amb protagonistes:

José Luis Mateo, conseller Habitatge del Govern

José Miguel Artieda, President del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària

Iván Cuesta, membre del Banc del Temps de Sencelles

Maria Gómez, grup d’Habitatge del Fòrum de la Societat Civil

11.30 Pausa cafè

12.00 Treball en grup:

Grup 1: Disponibilitat d'habitatge i sòl. Coordinen: Mateu Carrió i Maria Gómez.

Grup 2: Mesures d'emergència social i des-mercantilització de l’habitatge. Coordinen: Cristina Llorente i Andreu Grimalt.

Grup 3: Governança i fiscalitat per al dret a l’habitatge. Coordinen: Sebastián Lora i Carlos García.

Grup 4: Mesures facilitadores per al dret a l’habitatge. Coordinen: Angel García i Biel Horrach.

14.00 Dinar

16.00 Continuació del treball dels quatre grups

18.00 Exposició de les conclusions dels grups

18.30 Tancament del congrés a càrrec de Josep Benedicto, president del Fòrum

19.00 Cloenda i copa