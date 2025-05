El conseller José Luis Mateo agraeix la col·laboració de la batlessa Catalina Soler en «l'objectiu comú de facilitar habitatge assequible als residents»

El conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat, José Luis Mateo, i la batlessa de Felanitx, Catalina Soler, han signat el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'IBAVI per a la cessió d’un solar municipal per a la construcció de cinc habitatges protegits en règim de lloguer a Portocolom, a través del programa 'Construir per llogar' impulsat pel Govern.

Es tracta d’una parcel·la al carrer de la Tintorera, a la urbanització La Fe de Portocolom, per a una de les promocions que formen part de la primera fase del programa 'Construir per llogar', dins del pla de xoc d'habitatge del Govern en col·laboració amb els ajuntaments, per tal de generar més habitatge a preus assequibles per a ciutadans residents a les Illes Balears.

Per a la futura promoció d’habitatges protegits a Portocolom, s’ha acordat que les bases d’adjudicació estableixin, a petició de l’Ajuntament, que es destinin de forma preferent a persones empadronades en el municipi de Felanitx amb una residència continuada i efectiva de deu anys o més en el terme municipal i a persones menors de 35 anys.

A través d'aquest conveni, i tal com ja es va preveure en el protocol signat l'any passat, aquest solar municipal —en sòl urbà, amb una superfície de 964 m²— se cedeix a l'IBAVI per després formar part del concurs públic del Govern, a través del programa 'Construir per llogar', per a la cessió de sòl públic a diversos municipis a la iniciativa privada per a la construcció d’habitatge protegit en règim de lloguer.

El conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat, José Luis Mateo, ha valorat la col·laboració entre el Govern i l’Ajuntament de Felanitx i ha agraït «el compromís i la iniciativa» de la batlessa Catalina Soler per dur endavant aquest conveni per a la futura promoció de cinc habitatges protegits, «per tal de facilitar habitatge a joves residents en el municipi».

Una vegada signats els convenis amb diversos ajuntaments en aquesta primera fase del programa 'Construir per llogar', el Govern iniciarà la convocatòria del concurs públic, el qual es preveu que pugui sortir a licitació enguany. En el marc d’aquest programa, es preveuen prop de 2.400 habitatges en diversos municipis, en alguns casos en convocatòries dels ajuntaments i a d’altres a través del concurs del Govern.

En el seu conjunt, tal com ha recordat el conseller Mateo, a través de les diferents mesures i programes del pla de xoc que té en marxa el Govern en matèria d’habitatge en col·laboració amb els ajuntaments, s’estan planificant prop de 5.000 habitatges a preus assequibles a les Illes Balears.