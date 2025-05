L'Aliança Lliure Europea es posiciona a favor de la limitació de la compra d’habitatges per part de no residents

Més per Mallorca i Més per Menorca han participat en l’assemblea general de l'Aliança Lliure Europea (ALE) a Nantes, on Alice Weber, candidata a eurodiputada i regidora de Més per Inca, ha estat nomenada coordinadora del Fòrum d'Illes.

L'assemblea general de l'Aliança Lliure Europea ha fixat les seves prioritats polítiques, entre les quals es troben la defensa de la descentralització política, la protecció de les minories i també la limitació de compra d'habitatges per part de persones no residents, particularment en territoris insulars. L'Aliança Lliure Europea (ALE) és un partit d'esquerres europeu que inclou un total de 46 formacions polítiques que defensen el dret a l'autodeterminació dels pobles, els drets humans, civils i polítics, així com els drets culturals i lingüístics. Té representació en el Parlament Europeu dins el Grup dels Verds/Aliança Lliure Europea.