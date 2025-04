Convoquen una concentració a les portes del Parlament contra el decret d'habitatge

Conjuntament amb Palma XXI i la Federació d’Associacions de Veïns de Palma, des del GOB han expressat la seva oposició al Decret Llei de mesures urgents per a l’obtenció de sòl residencial, ja que «suposarà habitatges encara més cars, menys zones verdes i un gran benefici per als promotors».

El proper dimarts es presenta per a la seva ratificació al Parlament de les Illes Balears el Decret Llei 3/2025 d’actuacions urgents per a l’obtenció de sòl residencial. Aquest decret, impulsat des de l’Ajuntament de Palma i el Govern, i que es presenta com una gran eina per a aconseguir sòl per a fer habitatges assequibles, és en realitat, «la major pilotada urbanística dels darrers 50 anys». Així ho ha explicat el GOB aquest dilluns a través d’un comunicat adreçat als mitjans.

Aquest decret consisteix a, entre d’altres mesures, modificar radicalment el Pla General de Palma, aprovat fa dos anys, per deixar construir als promotors un 45% més d’edificabilitat als seus sòls urbanitzables. Així mateix, obre la porta a reduir radicalment, en alguns casos fins a només una cinquena part del previst al Pla General, els espais lliures que havien de conformar els jardins i parcs de la Palma del futur.

«L’excusa és que s’hauran de deixar el 50% dels habitatges per a habitatge assequible, però això és també un gran engany: el Pla General del 2023 ja obligava que el 50% dels habitatges a construir als urbanitzables havien de ser per Habitatges de Protecció Pública (HPP), només que ara la diferència és que es podran vendre com Habitatges de Preu Limitat i, per tant, un 30% més cars», expliquen al comunicat.

Per al GOB el resultat és que els habitatges seran menys accessibles encara per a la gent, hi haurà moltíssimes menys zones verdes, i es generarà un benefici addicional als promotors que es pot estimar en uns 500 milions d’euros. Per tots aquests motius de pes, que atempten contra els drets de la ciutadania de Palma, des del GOB exigeixen que s’aturi la ratificació d’aquest Decret llei.

«Convocam a entitats i ciutadania en general el dimarts 15 d’abril, a les 12.00 hores, a les portes del Parlament per fer sentir la nostra oposició a aquest Decret Llei», han conclòs.