Habtur: «Els hotelers són els responsables del problema d'habitatge a les Balears»

L'Associació d'Habitatges Turístics de les Balears, Habtur Balears, ha volgut denunciar «la hipocresia i el cinisme» de la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), que «intenta culpar els petits propietaris del drama de l’habitatge, quan el vertader origen del problema és l’efecte crida massiu generat pel seu propi model turístic ultraintensiu».

Habtur assenyala que «són experts en obviar interessadament el pes real del sector hoteler, que ha crescut de manera exagerada i ha concentrat recursos, sòl i mà d’obra, sovint sense generar un impacte positiu proporcional en la qualitat de vida dels residents».

Per a l'Associació, el model hoteler «ha generat problemes de convivència, pressió urbanística i especulació i ha creat una demanda desmesurada de mà d’obra que ha provocat l’arribada de centenars de milers de treballadors, sovint en condicions precàries, que han de competir per habitatges amb la classe mitjana i treballadora resident. Aquesta pressió directa sobre el mercat residencial ha disparat els preus i ha expulsat milers de persones del seu propi territori». A més, critiquen que han eliminat espais per a allotjar els seus treballadors dins els hotels, externalitzant el problema a la societat.

«El seu model no només consumeix recursos i territori, sinó que empobreix els residents mentre concentra els beneficis en mans de pocs», considera Habtur. Així, apunten que el lloguer vacacional «representa una part molt menor de l’activitat turística i permet que moltes famílies complementin la seva economia, redistribuint riquesa i fomentant un turisme més sostenible. I en lloc de generar nòmines de treballadors pobres, genera ingressos extres a les famílies mallorquines».

Per tot això, demanen a la FEHM que «deixi de criminalitzar els petits propietaris i comenci a assumir responsabilitats. No es pot continuar enganant la societat: els principals responsables del problema d’habitatge a les Illes Balears tenen nom i llinatges, i són els que més han guanyat mentre els altres perdíem el dret a viure dignament».

«El nou model econòmic que necessiten les Balears passa per mantenir el lloguer vacacional i reduir places hoteleres», han conclòs.