Unides Podem proposa expropiar pisos a grans tenidors estatudinencs en resposta als aranzels dels EUA

La diputada per Unides Podem al Parlament, Cristina Gómez, ha celebrat l’èxit de les mobilitzacions d’aquest cap de setmana «reclamant el dret a un habitatge digne i, sobretot, assequible» i ha recordat que l’habitatge «està significant un problema general» ja que «la ciutadania, els sectors populars, obrers, no poden accedir a un habitatge o mantenir el que ja tenen».

Gómez ha carregat contra les polítiques del PP respecte a l’habitatge, del qual «tenen una visió que permet fer negoci, obrint les portes als especuladors i promotors de sempre, aprofitant-se d’un drama social». Així, Unides Podem celebra la creació de la Coordinadora en defensa de l’habitatge. I dona suport a les demandes com una baixada immediata dels preus dels lloguers, entre el 40% i el 50%, la recuperació dels habitatges buits» i la il·legalització de les empreses de desocupació que també s’aprofiten d’aquest drama social.

La parlamentària ha fet esment a la guerra comercial iniciada pels EUA: «Voldria recordar que els grans propietaris d’habitatges al nostre país i també les nostres illes són Promontoria, Global Licata i Divarian que formen part de Cerberus, un fons voltor americà». Blackstone, per exemple, té 961 habitatges llogats a les Balears, i és, per tant, un gran tenidor, també estatudinenc. «Si els Estats Units han decidit defensar la seva seguretat i autonomia anant cap endins en l'àmbit comercial, potser ha arribat el moment que demostrem que també podem defensar la nostra gent», considera la formació. Unides Podem advoca així per «demanar l’expropiació de tots els pisos de fons voltor americans».