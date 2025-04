Niu Ètic, l’associació que proposa capgirar el model d’habitatge arriba a Mallorca

Niu Ètic és una associació de recent creació que treballa per la promoció del model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a les Illes Balears, amb el compromís d’assessorar, acompanyar i donar suport als projectes d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús, i que treballa per tal d’aconseguir el suport de les administracions i el reconeixement de la societat.

Niu Ètic és soci de la Xarxa d'Economia Alternativa i Solidària de les Illes Balears (REAS Balears) i forma part de la Red de Vivienda Cooperativa, d’àmbit estatal.

L’habitatge cooperatiu en cessió d’ús té com a principal característica que manté la propietat col·lectiva de forma permanent, evitant el lucre individual i l’especulació. La cooperativa cedeix l’ús a les persones sòcies, que realitzen una aportació inicial (retornable en cas de baixa) i aporten unes quotes mensuals assimilables a un lloguer.

Es fomenta així l’habitatge com a bé d’ús, l’accés a habitatge assequible i la creació de comunitat i la participació. L’associació convida tothom a assistir a la presentació per tal de conèixer les distintes formes de decidir on, com i amb qui viure.

Després de la seva presentació a Menorca el passat 11 de febrer, el proper dilluns dia 5 de maig Niu Ètic es presenta a Mallorca, a les 19.00 hores, al Centre Flassaders (Palma).