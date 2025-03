El Pi rebutja la liberalització «indiscriminada» del sòl i defensa la mesura només per a «garantir habitatge per als mallorquins»

Davant l’anunci del Govern de desbloquejar tot el sòl urbanitzable de les Illes Balears com a mesura per afrontar la crisi de l’habitatge, El Pi-Proposta per les Illes ha rebutjat aquest dissabte aquesta proposta i ha exigit «un model que protegeixi el territori i prioritzi els drets de la població ja resident».

El president del partit, Tolo Gili, s’ha mostrat pro contundent: «No estam en contra de qualsevol ús del sòl, sinó d’un ús sense criteri ni condicions. Qualsevol liberalització ha d’estar estrictament condicionada a garantir habitatge per a persones amb més de 15 anys de residència històrica a les Illes Balears. Aquesta ha de ser la línia vermella. No podem permetre que noves construccions alimentin encara més pressió demogràfica i deixin enrere els qui han fet la seva vida aquí». Des d’El Pi es defensa un model «que posi al centre les necessitats reals dels residents, i no la lògica del creixement il·limitat». «Calen mesures valentes per posar en circulació els habitatges buits, facilitant-ne la rehabilitació i oferint garanties als petits propietaris perquè puguin llogar amb confiança. El Govern hauria de concentrar els seus esforços aquí i en lluitar decididament contra l’ocupació il·legal, un problema que continua sense resposta efectiva», ha dit Gili. A més, Gili ha volgut recordar que el territori de les Illes no és infinit i que les decisions urbanístiques s’han de prendre amb visió de futur. «Construir més no pot ser mai l’única opció. Només s’hauria d’autoritzar sòl per a habitatge quan serveixi per cobrir les necessitats de la població resident que fa anys que contribueix, treballa i viu a les nostres illes. Aquesta és una qüestió de justícia territorial i de cohesió social», ha assegurat. Així, El Pi aposta per una política d’habitatge «seriosa, realista i responsable, que no posi en risc el model de vida a les Illes Balears».