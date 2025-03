Més per sa Pobla ha fet públiques les dades del Govern que situen el municipi com el segon poble amb més habitatges buits propietat de grans tenidors. Concretament, hi ha 27 immobles sense habitar en mans de bancs o grans empreses, mentre l’accés a l’habitatge continua sent un problema per a moltes famílies, joves i persones en risc d’exclusió.

Aquesta realitat contrasta amb la promoció de només 8 habitatges de l’Ibavi, insuficients per a atendre la demanda creixent. A més, sa Pobla i Sant Joan, els municipis amb el preu de l’habitatge més baix de Mallorca, són també els que tenen el percentatge més alt de cases buides en mans de grans propietaris. Una mostra clara de les pràctiques especulatives que agreugen encara més la situació del mercat immobiliari.

Mesures reals per a garantir el dret a l’habitatge

Davant aquesta situació, Més per sa Pobla exigeix al PP de sa Pobla que deixi de «treure pilotes fora» enfocant el debat en l’ocupació i se centri en solucions efectives per a garantir el dret a l’habitatge. «No podem permetre que mentre hi ha poblers i pobleres que no poden accedir a un habitatge, hi hagi 27 pisos buits en mans de grans empreses. Necessitam més habitatge públic i mecanismes per evitar l'especulació i exigim una regulació que garanteixin un accés just i assequible a l'habitatge. Això sí que és un dret com una casa», declara Antoni Simó Tomàs.

Per això, la formació reclama:

● Més habitatge públic per a garantir un accés digne a famílies, joves i persones vulnerables.

● Mecanismes de control per a evitar l’acumulació d’immobles buits per part de grans tenidors i la seva especulació.

● Una regulació que s’adapti a la realitat social i econòmica actual.