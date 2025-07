Àlex Abrines anuncia la seva retirada del bàsquet professional

El jugador mallorquí del Barça Àlex Abrines ha anunciat aquest dimarts la seva retirada com a jugador professional, després de prendre's un temps de reflexió personal al final de la temporada i de renunciar a jugar amb la selecció espanyola.

«Ha arribat el moment de tancar una etapa importantíssima de la meva vida. Després de molts anys dedicats al bàsquet professional, he pres la difícil decisió de retirar-me. No ha estat una elecció fàcil, però sí que meditada», va assegurar Abrines, de gairebé 32 anys.

En la seva dilatada carrera, l'alernascut a Palma ha jugat en l'Unicaja, el Barça en dues etapes i, pel mig, a l'NBA amb els Oklahoma City Thunder, a més de ser internacional absolut amb l’equip de la Federació espanyola. En el 2019, entre febrer i estiu, ja va fer una aturada al·ludint a problemes de salut mental. En el seu palmarès té set títols de club, amb 3 Lligues ACB, i amb el conjunt federatiu va guanyar el bronze a l'Eurobasket 2017 i la medalla de bronze olímpic en Riu 2016.

«El bàsquet m'ho ha donat tot: experiències inoblidables, amics que ja són família, moments de glòria, caigudes, aprenentatges... I, sobretot, l'afecte incondicional de tots vosaltres», ha explicat l'exjugador mallorquí, que posa fi així a la seva carrera esportiva després de 14 anys en actiu.

Abrines va fer els seus primers passos en el bàsquet professional de la mà d'Unicaja Màlaga, equip amb el qual va debutar en 2011 en la Lliga Endesa amb tan sols 17 anys. L'aler va demostrar la seva qualitat des de les seves primeres trobades, arribant a anotar 31 punts, el seu rècord anotador en la competició, en un partit front Asefa Estudiantes.

Aquest gran rendiment en el seu primer curs com a professional, li va valer el seu fitxatge pel Barça. Durant els seus quatre anys com a jugador blaugrana, l'aler va ser de menys a més, arribant a guanyar tres títols oficials abans de marxar-se a la NBA en 2016 per a jugar als Oklahoma City Thunder, equip que li hi havia drafteado en la posició número 32 del Draft de 2013.

En els seus dos anys a la lliga estatunidenca, l'aler es va guanyar l'afecte dels aficionats gràcies al seu defensa i encert des de la línia de tres punts. La seva millor actuació va arribar el 30 de novembre de 2018, quan en un partit enfront dels Atlanta Hawks va anotar 21 punts després d'anotar 7 triples.

En 2019, Abrines va decidir posar fi a la seva etapa en l'NBA per a acabar tornant al Barça, equip on continuaria engrandint la seva llegenda. En la seva tornada al conjunt blaugrana, el mallorquí va aconseguir aixecar la Lliga Endesa en 2021 i 2023 i la Copa del Rei en 2021 i 2022.

Com a jugador culer va gaudir dels millors anys de la seva carrera, disputant un total de 660 partits en els quals va aconseguir fins a 15 títols (segons el club, que compta les Lligues Catalanes). En un carta dirigida als seguidors blaugranes, el mallorquí ha volgut acomiadar-se dels qui han estat els seus aficionats els últims sis anys.

«El bàsquet i, en aquest cas el Barça, m'ho han donat tot. La Màgia del Palau, i ho escric en majúscules perquè així la sento, és la que ens ha fet grans, la que ens ha fet guanyar títols, la que ha provocat remuntades espectaculars, la que m'ha fet emocionar moltes vegades», ha explicat Abrines en una carta publicada pel Barça.

El mallorquí ha volgut agrair a totes les persones que han fet possible la seva carrera esportiva durant tots aquests anys. «Aquest camí no hauria estat possible sense el suport de moltes persones: entrenadors, companys, cos mèdic... Però, per sobre de tot, vosaltres, l'afició», va agrair.

«Gràcies per cada aplaudiment, cada missatge, cada mostra d'ànim, fins i tot en els moments més durs. M'heu sostingut més vegades de les que imagineu. Me’n tranquil, amb el cor ple i la consciència en pau», va revelar.

Finalment, Abrines ha assegurat que el bàsquet «continuarà formant» part de la seva vida, però ara toca viure una «nova etapa» amb la seva família. «El bàsquet continuarà sent part de la meva vida, però ara és temps d'estar amb la família i gaudir d'una nova etapa. Gràcies per estar sempre al meu costat. Gràcies per acompanyar-me en aquest viatge. Amb tot el meu afecte».