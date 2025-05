Àgora Megaescacs campió 'oficiós' de les Illes Balears

A Can Picafort es va jugar els 17 i 18 de maig el campionat de les Balears per equips, que va substituir a l’anterior Lliga Balear, amb el sistema de lliga entre els 4 participants distribuït dos per Mallorca (Àgora Megaescacs i C:E. Edificam – Sa Dragonera) per Menorca (Cercle Artístic de Ciutadella – CECA) i per Eivissa ( Élite Ascensores – Ibiza 64), que s’havien guanyat el dret a participar de les competicions insulars. Cal destacar la presència d'un gran mestre, 2 Mestres internacionals i 6 FIDE. El torneig va transcórrer dins una gran igualtat i així el campió es va resoldre al segon desempat, concretament els punts que havien aconseguit els jugadors a cada partida superant l'Àgora megaescacs per 9 a 8 al C:E Edificam – Sa Dragonera, essent tercer l'equip eivissenc Ibiza 64 i 4rt el CECA de Ciutadella, l'equip més jove de la com petició on destacava l'actual campió de Balears juvenil i absolut en Martín Krauchi malgrat que sortia en el rànquing el 6è aconseguí el 50% dels punts davant escaquistes amb més ELO que ell. Dels altres destaca el MI Claudio MInzer i el jove Manuel Ermachenko que feren 2,5 punts de 3. També el CECA va ser l'únic que va apostar per la participació d'una dona i a més amb molt d'encert, ja que na Jana Moll jugà dues partides i les va entaular a escaquistes superior d'ELO.

Però allò vertaderament insòlit del torneig és que al final discrepàncies amb alguns jugadors i clubs, i amb males formes de certes persones, donaren peu a què certs equips de la competició han presentat reclamacions a la Federació Balear per presumptes irregularitats i malgrat que el lliurament de premis la Federació ha estat obligat pel bé de la competició a declarar la provisionalitat dels resultats, com el títol de campió que va recaure en l'Àgora Megaescacs pendent dels informes jurídics i resolucions definitives sobre els recursos rebuts, els quals primer han de passar per l'àrbitre principal en aquest cas en Jeroni Bergas que farà la fallada, si no és l'esperada per a tots els clubs, podran seguir la via ordinària. Les informacions i recursos de cada equip són molt distints i pel bé dels escacs, haurem d'esperar donar oficialitat aquest títol. Altres Notícies d'Escacs La setmana anterior es jugà, a Can Picafort el campionat de les Balears de sèniors, majors de cinquanta anys i de seixanta-cinc anys a, conjuntament amb el sub-18 amb 16 escaquistes amb els triomfs de Martín Krauchi de Menorca al sub-18 que revalida l'any anterior, subcampió el també menorquí Roger Arguimbau i tanca el pòdium la mallorquina Cristina Sureda al sènior+ 50, campió el mallorquí Miquel Cerdó; 2n Cubas de Menorca, i 3r Queirolo de Mallorca i al sènior + 65 un nou títol del mallorquí Juan Antonio Guzmán, 2n Guillem Coll i 3r Guillem Bordoy ambdós de Menorca. Aquest divendres dia 23 de maig a partir de les 17:00 a la Plaça Oar de Ferreries i organitzat per Chess Menorca i amb el suport de la delegació de Menorca, hi ha previst el tradicional torneig de les escoles de Primària de Menorca. Competició per equips de 4 jugadors/es, on ja hi ha inscrits 34 equips, amb més de 170 escolars. Cal recordar aquest torneig està emmarcat dins el Programa Escacs a les Escoles, finançat de forma conjunta pel Consell Insular de Menorca, els respectius ajuntaments insulars i les mateixes associacions de famílies de les escoles de Primària. Dissabte dia 31 de maig a partir de les 17:00 en el Centre Cultural d’Alaior es farà el Trofeu Delegació de Menorca, categoria absoluta i escolar, amb partides a ritme blitz de 4 minuts més 2 segons d’increment per jugada puntuable per ELO FIDE. I a Mallorca aquest diumenge tindrem el festival d'escac a la Fira de la Pedra de Binissalem amb diversos torneigs que es jugaran a Vins Can Novell, carrer Bonaire 17 del poble esmentat; començant el matí a partir de les 10 els sub-12, 14 fines a les 14.30 hores i el, sub-16 a les 16:30 i l'obert a tothom a les 18.30 hores, destacar l'esforç de Vins Can Novell per promocionar els escacs amb l'associació Ches Mallorca i el suport de la Federació balear, Consell de Mallorca, Ajuntament de Binissalem i AsenCastillo Factory. Serà un gran dia per apropar els escacs al municipi i a totes les edats. Més informacions a la Federació Balear d'Escacs: https://www.fbescacs.com/ca/