Intenses activitats escaquistes a Ciutadella en l'àmbit balear i mundial

Aquest cap de setmana s'han realitzat els campionats absoluts individuals i femenins, destacant les figures dels joves jugadors que comencen a demostrar que el futur a les Illes Balears està assegurat. Així a la categoria absoluta un escaquista de sols 14 anys, en Martín Krauchi, menorquí del club CECA Ciutadella, ha guanyat el campionat Individual de les Illes Balears davant d'altres jugadors més experimentats. Ha aconseguit 4 punts, amb 3 victòries i 2 taules i quedà davant del subcampió l'eivissenc Agim Azizaj: A més, el pòdium el completa el mestre FIDE mallorquí, en Sebastià Massanet. Ressenyar que en Krauchi, a més, ha batut un rècord de precocitat que el tenia des del 1961 en Tomàs Serra amb 16 anys. També obté el primer dels tres grans títols en l'àmbit internacional com és el de Mestre FIDE i amb l'artanenc Pau Marín ara caminen cap al de Mestre Internacional, són les grans promeses dels escacs de les Illes Balears.

A la categoria femenina, la mallorquina de Manacor del Club Reis i Dames, na Cristina Sureda aconsegueix amb 3,5 punts de 4 possibles el campionat femení absolut, demostrant els seus avanços amb el joc de les 64 caselles, el segon lloc va ser per la menorquina Jana Moll i tercera Sara Sierra d'Eivissa.

Els escacs no s'aturen a l'illa de Menorca i aquest dimarts, 22 d'abril, a les 18.00 h, ha començat l'obert Internacional més important d'Espanya el IV Open Chess Menorca que es disputarà fins al 27 d'abril a l’hotel MarSenses Paradise Club i en el Grupotel Macarella Suites de Ciutadella, organitzat per tot Chess Menorca, amb la presència de 330 escaquistes al Grup A, on hi ha 47 grans mestres entre homes i dones i 54 mestres Internacionals a més d'escaquistes de 49 països, destacant 92 del territori espanyol i 39 de l'Índia; al grup B s'arriba a la quantitat de 112. Sens dubte Ciutadella es converteix aquests dies en la capital mundial dels escacs amb un elenc prou important amb escaquistes de gran nivell com: Sarin Nihal, Sam Shankland, Volodar Murzin, Vasily Ivanchuk, Faustino Oro...) i espanyols com (J.C. Ibarra, Diego Macias, Pepe Cuenca i les grans promeses de les Illes Balears Pau Marin, Martin Krauchi. La categoria del torneig la demostra que l'actual campió del món l'indi D. Gukesh guanyà les dues primeres edicions. Cal destacar que el campionat. El torneig es jugarà a nou rondes, valedor per Elo FIDE i partides de 90 minuts per jugador més 30 segons d'increment per moviment fet.

També el dijous, 24 d'abril, hi haurà un Blitz de partides de 3 minuts més dos segons per moviment que mostraran l'habilitat de pensament a l'hora de prendre decisions en pocs segons a una modalitat moderna dels escacs.

Notícies d'escacs

Campos va acollir el primer Torneig d'Escacs Freestyle o Escacs 960. Una modalitat poc coneguda a Mallorca on destaquen com a eixos vertebradors del torneig la posició inicial al començament i amb la participació d'una trentena jugadors i amb una excel·lent nòmina com Senen García, Lester Tattersall o daniel Martín; al final Daniel Martínez amb sis punts és proclama, campió, seguit d'en Ramon Galiana i tercer Senen García.

Dídac Lara amb 6 punts guanya el torneig de Raixa que es realitza dins el programa Escacs + Natura que ha estat organitzat per l'associació d'escaquistes de les Balears amb 37 participants. Ha estat subcampió en David Rodríguez amb 5,5 punts i tercer n'Ignacio Poyato que amb 5 punts ha aconseguit els mateixos punts d'altres 5 escaquistes, però amb millor desempat. La primera femenina ha estat na Lucia Vicens amb 4 punts i onzena a la classificació final. Destaquem el suport de la Federació balear d'Escacs i del Consell de Mallorca i que a través del seu director Insular de Medi Ambient, Luís Rubí, ha assistit al lliurament dels premis.

I el diumenge de l'àngel al Castell de Bellver dins el programa que organitza la federació d'associació de Veïns de Palma i amb el suport de l'AAVV de Son Dameto i el patrocini de l'Ajuntament no mancarà els escacs enmig de la gran festa ciutadana que tradicionalment se celebra a un lloc tan emblemàtic com el Castell de Bellver, amb un torneig i simultànies a càrrec d'en Joan Ramon Galiana, un dels promotors d'aquest esdeveniment tan lloat per la gent que acudeix per a gaudir de la festa i de la nostra cultura.

Més informacions a la Federació Balear d'Escacs: https://www.fbescacs.com/ca/