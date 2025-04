La cooperativa d'Ensenyament Es Liceu, ha acollit els millors escolars de Mallorca

Els emblemàtics locals de l'antiga fàbrica Ses Llistes d'es Pont d'Inca, creada el 1923, dedicada especialment als teixits i convertida en escola l'any 1980, després d'haver tancat per una crisi molt forta el propietari donà els antics edificis sempre que el projecte fos amb fins educatius. És per aquest motiu, un grup de joves emprenedors i emprenedores formaren una cooperativa d'Ensenyament anomenada Es Liceu que el dia d'avui continua amb el manteniment de l'edifici i l'adequat a desenvolupar activitats d'ensenyament, i des de fa més d'un lustre apostant pels escacs com eina educativa de millora pels seus alumnes. Amb aquesta premissa, Jeroni Bergas màxim responsable de l'associació Enroc Escacs i monitor de la dita escola i amb el suport de la Federació Balear d'escacs i de la cooperativa han organitzat la fase final del campionat escolar de Mallorca, que ha reunit a 144 escaquistes de tots els racons de Mallorca que ja havien passat una fase prèvia comarcal i podien participar en el campionat de Mallorca segons la seva edat. Destacar el gran ambient que es visqué aquest darrer cap de setmana en què famílies, nins, nines, organitzadors i públic en general han demostrat una gran complicitat amb els escacs.

La lluita va ser esportiva i plena d'emocions per aconseguir el títol de campió i alhora obtenir una plaça per les Balears que es disputarà a Palmanova i els nous campions són:

Sub-8: Albert Colomar i Martina Serra

Sub-10: Jaime De la Torre i Leire Cuevas

Sub-12: Lluc Marín i Mònica Domínguez

Sub-14: Antoni Cirer i Núria Cerdà.

Sub-16: Julián Nieto i Laís Navarro

Distribuït per clubs, Reis i Dames ha estat el gran triomfador assolint 3 títols absoluts i 2 femenins; Mallorca Isolani 1 absolut i 1 femení; L'altre absolut és per San Cayetano i Àgora Megaescacs i La Balanguera els altres femenis.

Al llarg dels tres dies de competició, el Club d'escacs Maria de la Salut atorgà el premi Artur Pomar, en memòria del millor escaquista que ha donat la nostra illa i un dels millors de l'estat espanyol, al jovenet artanenc doble campió d'Espanya el passat any, en Pau Marín. I finalment es tancà el campionat amb els lliuraments dels trofeus als guanyadors i amb la presència d'en Joan Pedro Cerrato, president de la Federació Balear.

Notícies d'escacs

El passat dimarts la cooperativa d'ensenyament Gorg Blau de Palma que gestiona el col·legi Sant Felip Neri va treure els escacs al carrer amb un vistós torneig amb el sistema Masnou i amb la participació de 56 escaquistes de totes les edats.

Tot preparat perquè Menorca sigui al seu dels campionats, individuals absoluts i femenins de les Balears que es disputa entre el 18 i el 20 d'abril a disputar Hotel MarSenses Paradise Club de Ciutadella amb 23 inscrits.

Inaugurada una nova exposició d'escacs a l'espai Suscultura dins el projecte Escacs Intergeneracional i coordinada per en Jeroni Bergas que mostra diferents taulers d'escacs d'arreu del món i donant peu per analitzar la història dels escacs. Si anau per l'espai Suscultura la podreu gaudir.

El 20 d'abril i a partir de les 16.00 Hores al Casal Pere Ignasi de Campos acollirà el primer Torneig d'Escacs ‘Freestyle’ o ‘Escacs 960’. Una modalitat poc coneguda a Mallorca on destaquen com a eixos vertebradors del torneig la posició inicial al començament de la partida que serà diferent de la posició clàssica. Es jugaran partides ràpides de 5 minuts més increment de 3 segons per moviment. En aquesta modalitat les peces poden estar en qualsevol posició, seguint una sèrie de pautes que ho indica la normativa que surt a la web de la FBE. De moment hi ha 28 inscrits.

Més informacions a la Federació Balear d'Escacs: https://www.fbescacs.com/ca/