El Govern mostra suport al Bàsquet Ciutat d’Inca i el Club Bàsquet Lloseta davant la intervenció d'Inspecció de Treball

El director general d'Esports de les Illes Balears, Joan Antoni Ramonell, s'ha reunit aquest dijous amb representants de les principals institucions i federacions esportives competents en l'àmbit escolar per a mostrar-los el seu suport davant la inquietud sorgida per dues inspeccions de treball al Bàsquet Ciutat d’Inca i el Club Bàsquet Lloseta.

En el cas del Ciutat d’Inca, la inspecció es va activar arran d'una denúncia anònima. Així doncs, l'òrgan dependent del Ministeri de Treball i Economia Social va enviar un funcionari al club i va obrir un expedient que va acabar en una sanció de 9.000 euros.

«Ens hem reunit avui amb els representants de l'esport base perquè som conscients de la preocupació que regna en el seu sector arran d'aquestes inspeccions», ha declarat el director general després de la trobada. «Com a Govern sempre defensarem el compliment de la llei, però és cert que el teixit esportiu està sustentat en el voluntarisme i la dedicació altruista i desinteressada de moltes persones, que estan disposades a oferir el seu temps i els seus coneixements a un projecte esportiu», afirma Ramonell.

«El sentit comú ens diu que el tractament que rep qualsevol empresa no pot ser el mateix que el que rep un club esportiu» i agrega que no pot ser que els clubs «hagin de passar pena de si tenen o no una contractació encoberta. És necessari abandonar la incertesa actual i que quedi ben regulat».

Per això, el director general els ha traslladat el seu compromís en la consecució d'una solució que alleugi l'actual intranquil·litat dels clubs i federacions.

D'una banda, el Govern instarà el Govern espanyol a crear un règim especial que reguli el teixit esportiu. De l'altra, el director general ha anunciat que instaran el Consell Superior d'Esports (CSD) i l'Associació de l’Esport Espanyol (ADESP) a reunir-se d'urgència per a tractar aquest assumpte.

Així mateix, les setmanes vinents es convocarà una Assemblea de l'Esport extraordinària en què s'exposarà a tot el teixit esportiu de les Balears aquesta problemàtica i les propostes de la Conselleria per a fer un front comú davant del Govern espanyol.

«Apostam per la professionalització dels clubs i les entitats esportives, però això s'ha d'anar implementant de forma progressiva», indica Ramonell.

A la reunió han assistit representants de la Federació de Futbol de les Illes Balears, la Federació de Bàsquet de les Illes Balears i la Federació d’Atletisme de les Illes Balears, a més dels quatre consells insulars, tècnics de la direcció general d’esports i membres dels dos clubs de bàsquet sancionats per Inspecció de Treball.