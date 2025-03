Els escacs com a eina que millora la vida de les persones, una de les conclusions del III Congrés Internacional d’Escacs social i terapèutic celebrat a Maó

El III Congrés Internacional d'Escacs social i terapèutic, organitzat per l’Olimpia Chess Academy al Museu de Menorca, ha tengut lloc aquest cap de setmana. El Congrés va ser inaugurat per la vicepresidenta del Consell de Menorca (un dels patrocinadors), Carmen Reynés, i la primera ponència va recaure amb el prestigiós periodista i gran promotor a escala mundial de les virtuts dels escacs, Leontxo Garcia, el qual va dissertar de forma brillant com els escacs ajuden a la inclusió social a tots els àmbits de la vida. Després, el president de l'Associació de Contra el Càncer, José Reyes, va analitzar el seu impacte positiu amb les persones que estan seguint un tractament oncològic i les possibilitats als hospitals d'introduir els escacs terapèutics. Tampoc no va mancar l'acurada radiografia de Pep Suárez, a nivell social, terapèutic i educatiu que es desenvolupa a Menorca, dins uns ritmes innovadors i propers a totes les situacions de la vida.

La segona jornada de treball, iniciada el dissabte, va donar el torn a unes interessants valoracions que va fer el canari José María Salazar, el qual va compartir reflexions sobre escacs i deterioració cognitiva, completada amb les experiències del doctor mallorquí Jaume Sauleda, qui va aprofundir en els beneficis terapèutics; el doctor Hilario Blasco d'una manera rigorosa ha apropat al públic els avantatges de practicar els escacs amb persones amb TDAH; Juan Antonio Montero va donar unes pinzellades de la seva valuosa experiència en el Club d'Escacs Màgic, destacant el treball en drogodependències, majors i escacs socials, a més de presentar el projecte GYMchess, un programari innovador dissenyat especialment per a persones majors que treballa especialment la memòria. Carl Portman va realitzar una intervenció sobre els escacs com a recurs transformador a les presons, deixant clares les seves enormes potencialitats socials.

Les iniciatives com la de la Fundació L'Echiquer pour la Vie aposten per donar suport a projectes socials de l'àmbit mundial, i Prabitha Urwyler va tancar el Congrés amb una aposta decidida per incorporar els escacs dins la vida de les persones grans i amb altres ponents varen avaluar el III Congrés, que és una mostra del gran treball que es desenvolupa arreu del món amb els escacs com a eina transformadora.

Aquesta fita que es consolida com un lloc d'intercanvi i de projectes innovadors amb base científica és possible gràcies al treball de Pep Suarez, president de l’Olimpia Chess Academy. Tot un pioner dels escacs terapèutics i que ajuda la comunitat escaquista amb aquests congressos per a aprendre i compartir les noves tendències i investigacions que dignifiquen els escacs com a instrument d'inclusió i que alhora serveix per a millorar la vida de les persones.

Àgora Megaescacs derrota l’Edificam–CE Sa Dragonera A i encapçala en solitari la divisió d'honor de Mallorca, mentre el Tròpic A empata amb Mallorca isolani i ja és tercer amb 9 punts. Per altra banda, la victòria de Son Dameto damunt Reis i Dames el fa abandonar el darrer lloc.

A preferent, l'Alcúdia comanda la classificació amb 12 punts, seguits a un punt pel Vuit Peons A, on l'equip mariando amb una nova derrota s'enfonsa al penúltim lloc, amb un punt més que el Mestral, que va apropant-se al descens, quan només queden dues jornades.

A primera, l'Incacs des Raiguer A torna guanyar i amb 10 punts continua líder en solitari, mentre el Porreres amb 9 és ara el seu seguidor. A Segona A primer classificat el Binissalem amb 12 punts i a la B l'Andratx amb 15; i finalment, a Tercera continua el frec a frec amb el Son Dameto C i Àgora Megaescacs D que tenen 12 punts.

Respecte a la Promoció escolar després de 12 jornades Edificam-CE Sa Dragonera F amb 22 punts es destaca davant els seus oponents i l'únic que pareix que pot posar emoció al campionat és el San Cayetano B que està a un punt, el Reis i Dames se situa tercer a set punts del lideratge.

El CECA de Ciutadella continua líder amb 3 punts d'avantatge damunt Los Boscos. Només dos equips lluiten pel campionat de Preferent, després dels resultats de la primera ronda de la fase del títol del campionat de Menorca, el CECA de Ciutadella i Los Boscos que varen guanyar respectivament els seus partits, amb avantatge de 3 punts pels ciutadellencs, que a manca de 2 rondes i amb l'enfrontament directe el pròxim dissabte ja es podrien proclamar campions.

A Ferreries es va disputar la penúltima ronda del campionat escolar i l’emoció va estar present fins al darrer moviment, on destaca a la sub-16 el jove Martín Krauchi, amb 5,5 punts i camí directe cap al campionat.

A la sub-10, ja tenim el nou campió de Menorca: Marc Piedrabuena (6 punts), jugador talentós del club de Ferreries, que avantatja amb 1 punt al seu immediat perseguidor, Guillem Faner de Ciutadella.

