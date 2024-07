Anunciau-vos a Ona Mediterrània, dBalears, o L'ESTEL i col·laborau en la creació de la plataforma VIDA

VIDA és el nou projecte audiovisual de l'associació Ona Mediterrània. Serà una plataforma de televisió i ràdio sota demanda, oberta i gratuïta. VIDA serà l'espai de trobada de les persones que estimen Mallorca, el català i la llibertat.

Per a fer-la possible aquest 2024, l'associació ha posat en marxa una campanya de micromecenatge a Goteo.org amb la qual pretén aconseguir, com a mínim, 15.000 euros destinats a facilitar els inicis de la plataforma de televisió. A hores d'ara, més de 150 persones ja han posat el seu gra d'arena.

Com explica l'associació, posar en marxa mitjans en català a Mallorca, i a les Illes Balears, no és fàcil i mantenir-los és «gairebé un miracle». No obstant això, és l'aposta decidida de l'associació Ona Mediterrània que ara fa deu anys va posar en marxa la ràdio més lliure, ha donat una nova vida al mític Diari de Balears i a L'ESTEL i ha creat Ploma.cat. Ara és el moment de fer una passa més i crear VIDA!

És precisament per aquesta aposta pels mitjans en la nostra llengua que, dins les recompenses que es poden triar al micromecenatge, hi ha disponible diverses campanyes de publicitat als mitjans que gestiona l'associació a un preu especial:

Falques a la ràdio Ona Mediterrània

Una ràdio plural i de qualitat, que emet per internet i per FM i que ofereix una variada oferta d'actualitat i entreteniment: informació, opinió, anàlisi, cultura i xarxa associativa.

Aportant 50 euros: anunci durant una setmana

Aportant 100 euros: anunci durant tres setmanes

Aportant 300 euros: anunci durant un mes

Bàners a dBalears.cat

Nova vida del mític Diari de Balears: avui és un diari digital influent i dinàmic, al servei dels interessos del poble de Mallorca i de les Illes Balears.

Aportant 100 euros: anunci durant una setmana

Aportant 300 euros: anunci durant un mes

Publicitat a dBalears en paper

Aportant 300 euros: mitja pàgina de publicitat en la propera edició del dBalears en paper de la qual se'n repartiran un mínim de 5.000 exemplars de manera gratuïta.

Aportant 500 euros: pàgina sencera de publicitat en la propera edició del dBalears en paper de la qual se'n repartiran un mínim de 5.000 exemplars de manera gratuïta.

Publicitat a L'ESTEL

La publicació que durant tot una vida va fer possible en Mateu Joan Florit, recuperada per l'associació Ona Mediterrània.

Aportant 300 euros: publicitat de mitja pàgina a L'ESTEL (amb un tiratge de 10.000 exemplars).

Aportant 500 euros: publicitat d'una pàgina sencera a L'ESTEL (amb un tiratge de 10.000 exemplars).

Podeu trobar aquestes recompenses i moltes altres a la web del micromecenatge.