Promocionem el nostre pòdcast

Durant el mes de març, els alumnes de segon d’ESO, de l'IES Son Cladera, han realitzat a l'assignatura de Llengua Catalana i Literatura, una situació d'aprenentatge anomenada: Feim un pòdcast?, la qual va començar cantant una cançó, per a reforçar la pronunciació, La gent que estimo, d'Oques Grasses. A continuació, van aprendre que és un pòdcast, i van escoltar-ne alguns per a després fer un informe de quin els agradava més.

Després que coneguessin més del que és un pòdcast, van començar la lectura de l'obra literària FAIL, de Clara Ingold, gràcies al programa de Tutories Teatrals del Teatre Principal de Palma, que consisteix a impulsar la dramatúrgia contemporània entre els adolescents.

Aquesta obra, que és teatral, l'alumnat de segon, l’havia d’interpretar en forma de pòdcast, fent ràdio teatre.

Per a això, necessitarien repartir-se els personatges, així que la seva professora ho va fer amb un toc de genialitat. Va repartir capells per la classe i va demanar als seus alumnes que veiessin quin pegava amb cada personatge, fos per la seva personalitat o aparença, i mentre feien això es van repartir cadascun dels intèrprets. Alguns alumnes es van sentir identificats amb els personatges i altres, els van triar, és a dir alguns van triar als seus personatges i a uns altres el personatge els va triar a ells.

L'objectiu del treball que estaven fent era millorar la Competència Comunicativa i, en segon lloc, participar en una experiència, en el Premi Sambori de l’OCB, que enguany tracta de crear un text, ja sigui; notícia, reportatge, entrevista, crònica o article d'opinió, que parli de temes o personatges d'interès de la cultura i la llengua de les Illes Balears.

Si s'esforcen i ho donen tot, els faria molta il·lusió poder guanyar aquest premi.

L’obra de teatre que reconverteixen en pòdcast, tracta d'un grup de joves que participen en un concurs de ball no professional, amb la seva professora Marisol, la qual anys enrere en aquest mateix concurs no va aconseguir guanyar i això ha fet que avui dia aquest fracàs li rosegui la memòria, i tingui unes ganes immenses de guanyar.

Tots aquests esdeveniments transcorren en diferents escenaris, sobretot en l'institut, excepte dues úniques escenes que ocorren a l'hospital.

Sobre el tema de la llengua de l’obra, la principal és el català, exceptuant algunes paraules en castellà o en anglès.

El personatge principal d'aquesta història és Àlex, el qual per petició de tots anomenarem Pep. És tímid i tancat, li agraden els al·lots, però mai ha tingut una relació amb cap, és fill d'Aurora, la dona encarregada de la neteja de l'institut, la qual és bastant protectora amb ell i sempre intenta apuntar-lo a totes les activitats possibles. Pep tindrà una transformació inesperada a mitjan obra i serà qui guiarà els seus companys.

Aurora, la mare de Pep, és la dona encarregada de la neteja que cau molt bé i és estimada pels seus alumnes. De primeres podem pensar que no té un paper molt important, però aquesta persona, farà que hi hagi un gir positiu que guiés als seus joves després d'un desastre.

I ara parlarem de Marisol, la professora que va apuntar a l'institut al programa de ball, una dona supermotivada, hiperactiva i molt competitiva, amb un trauma de joventut en perdre aquesta mateixa competició, en els anys noranta.

Per altra banda, també tenim els personatges secundaris, cadascun amb una història, pensaments i personalitat diferents, que en el transcurs de l'obra es faran una pinya, i estaran més units del que esperaven.

Pel que fa a la producció, va ser dut a terme per la seva professora, la qual amb un dispositiu específic per a registrar veus, va enregistrar cada capítol de l'obra, i una vegada recollits tots els àudios, va editar acuradament i atenta a tots els detalls, de manera que cada escena quedàs ben ambientada.

Per al registre de veus de cada escena, van participar, els alumnes de cada classe de segon i alguns professors, fent dels més adults.

Per conèixer una mica més el pòdcast, si els ha interessat o cridat l'atenció el podran escoltar en la pàgina de l'IES Son Cladera: https://indice.iessoncladera.com.

Morena Eufemia Saporido Scamuffo, IES Son Cladera