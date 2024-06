Totes les aportacions a la campanya de mecenatge per crear la plataforma de TV VIDA, desgraven

La campanya de mecenatge crear una plataforma audiovisual VIDA supera ja el 40% de l'objectiu mínim, per això és necessari sumar més donacions de mecenes.

Cal destacar que totes les donacions, tan les fetes per persones físiques com per empreses, desgraven entre un 35% i un 80%. De fet, la plataforma Goteo incorpora una calculadora fiscal que indica quina part de la vostra donació vos serà retornada.

VIDA és el nou projecte audiovisual de l'Associació Ona Mediterrània. Serà una plataforma de televisió i ràdio sota demanda, oberta i gratuïta. VIDA serà l'espai de trobada de les persones que estimen Mallorca, el català i que estimen la Llibertat.

Des de l'Associació Ona Mediterrània es valora molt positivament l'arrancada de la campanya i el primer tram, però ara falta el més difícil i diuen que «necessitam l'aportació de tothom».

Des d'aquí podeu participar a la campanya 'Creem la plataforma de televisió en català VIDA' des de només 10 euros.