Margalida Homar: «La manifestació del 29-S va significar una demostració de la força col·lectiva i la dignitat de tot un poble»

Margalida Homar era la gerent de l'Obra Cultural Balear. La comunicació de la manifestació a la Delegació del Govern espanyol a les Illes Balears anava al seu nom.

Què va significar la gran manifestació del 29 de setembre de 2013?

Va significar una demostració de la força col·lectiva i la dignitat de tot un poble.

Quines creus que varen ser les principals claus per aconseguir una mobilització tan massiva?

Crec que una de les causes que va fer que la manifestació fos massiva va ser la vaga dels mestres i professors i la tasca que feren per explicar a les famílies el motiu de la vaga, saberen transmetre que l'aposta per una educació pública de qualitat i en català no era cosa només dels mestres i professors si no que havia de ser de tota la societat.

Què va representar per a tu, a nivell personal, tota aquella mobilització?

A nivell personal fa 10 anys ho vaig viure amb molt entusiasme i dedicació, eren necessàries moltes reunions i gestions a nivell organitzatiu, alhora també suposava una gran preocupació perquè tot sortís bé, que no hi hagués incidents. Durant aquella setmana rebíem inputs que assenyalaven que la manifestació seria massiva, però no preveiem que ho fos tant.

Creus que les polítiques desenvolupades pels governs progressistes varen respondre a les demandes d'aquelles mobilitzacions?

Les polítiques dels darrers 8 anys han aconseguit revertir algunes retallades, que hi hagi pau social, però no hi ha hagut una gran aposta per la educació pública de qualitat i en català.

Com valores la situació actual, amb la perspectiva d'aquests deu anys

Deu anys després veig que si el TIL va ser un abús de poder que volia arraconar el català a les escoles, l'acord PP-VOX tamé ho és com ho demostren l'eliminació del requisit de català a l'àmbit sanitari o la proposició de llei de creació de l'oficina de garantia de la llibertat lingüística. Haurem d'estar atents per tornar mobilitzar-nos.