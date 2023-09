Pau Vadell: «Recoman la novel·la ‘Saltatemps’ d’Stefano Benni i, en poesia, el nou poemari de Miquel Àngel Adrover»

Pau Vadell, poeta i editor explica les seves recomanacions i preferències per a l'estiu en aquest nou lliurament de la sèrie d'entrevistes 'Estiu en primera persona'.

Com t'informes durant l'estiu?

Xarxes socials i apps de notícies.

Què llegeixes actualment? Recomanes qualque títol per aquest estiu?

Llegesc ‘Saltatemps’ d’Stefano Benni (editat en català per Lleonard Muntaner). Recomanaria aquesta novel·la i en poesia el nou poemari de Miquel Àngel Adrover.

Alguna sèrie que no ens puguem perdre?

Aquests dies he mirat ‘Only Murders in the Building’, però n’hi ha tantes que totes són prescindibles.

Quin és el millor record d'estiu que tens?

El d’anar amb els padrins a la mar els horabaixes de la meva infantesa.

Tens algun lloc favorit on passar els dies de calor?

Amb els amics a Sa Cova dets Ases de Portocolom.

A l’estiu, repeteixes alguna tradició cada any?

Menjar Fresque, sopar de llom amb figues a can Bernadí i anar als cossiers de Montuïri i Alaró.

Quina cançó no t’has pogut treure del cap en les darreres setmanes?

'Como ye’ de Rodrigo Cuevas

En un context de crisi energètica, quines mesures prens per fer que l'estiu sigui més sostenible?

Suar.

Has assistit/assistiràs a qualque festa patronal? Alguna neofesta? Quines?

He assistit a una vintena de festes patronals; i a les neofestes des Much i El Cosso de Sant Agustí.

Has anat o aniràs a qualque festival?

La Lluna en vers i MoboFest i algun concert de MallorcaLife.