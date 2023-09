Nel Martí «Llegesc 'Funes, el meu nom és Toni Funes', de Josep Masanés; i rellegesc 'Barba-rossa' de Joan Pons, que molt prest La Trup portarà als teatres»

Joan Manel Martí i Llufriu, més conegut com a Nel Martí, és professor, escriptor i expolític i des de la seva Menorca natal respon al qüestionari de dBalears de la sèrie 'Estiu en primera persona'.

Com t'informes durant l'estiu?

Igual que durant la resta de l’any. Llegeixo mitjans digitals i de paper, com dBalears, Ara Balears, diari Menorca, VilaWeb,.. M'agraden especialment els formats que prioritzen l’anàlisi, la recerca, la reflexió, com Posidònia, Ploma.cat o els setmanaris El Temps i El Iris. També utilitzo Twitter i Facebook.

Què llegeixes actualment? Recomanes qualque títol per aquest estiu?

El País dels Cecs, d’H. G. Wells. I estic a punt de començar 'Funes, el meu nom és Toni Funes', de Josep Masanés; i de rellegir Barba-rossa de Joan Pons Pons, que molt prest La Trup portarà als teatres.

'Alguna sèrie que no ens puguem perdre?

M’ho he passat molt bé amb Heartstopper, d’Alice Oseman.

'Quin és el millor record d'estiu que tens?

Uff, que complicat! Guard molt bon record de les acampades a Trebalúger i La Vall, cosa impensable avui.

Tens algun lloc favorit on passar els dies de calor?

Sí, a casa, desconnectat d'obligacions i compromisos, i amb la sort de poder sortir i en cinc minuts ser vora la mar.

A l’estiu, repeteixes alguna tradició cada any?

A l’estiu intent no fer res per «tradició», i sí per convicció i ganes. M’agrada retrobar-me amb la gent amiga, al voltant d’una taula amb menjar.

Quina cançó no t’has pogut treure del cap en les darreres setmanes?

Una que canten els meus fills, 'Es ciutadellenc', del grup The Binigaus Band.

En un context de crisi energètica, quines mesures prens per fer que l'estiu sigui més sostenible?

Portes i finestres obertes, ventilador i sortides a la fresca.

Has assistit/assistiràs a qualque festa patronal? Alguna neofesta? Quines?

Inevitablement a les festes patronals més «sagrades»: Sant Joan, de Ciutadella, i Sant Bartomeu, de Ferreries.

Has anat o aniràs a qualque festival?

No, i mira que n’han fet, de festivals, enguany! Veurem! Prefereixo els formats més íntims, com Illanvers.