Andreu Caballero: «Llegesc 'La memòria més secreta dels homes', de Mohamed Mbougar Sarr»

Andreu Caballero, regidor de les àrees d’Urbanisme i Patrimoni, d’Habitatge, de Participació i Transparència i de Joventut de l'Ajuntament d'Inca participa en la sèrie d'entrevistes 'Estiu en primera persona' i fa les seves recomanacions per a l'estiu.

Com t'informes durant l'estiu?

Diaris, xarxes i ràdio.

Què llegeixes actualment? Recomanes qualque títol per aquest estiu?

Estic llegint 'La memòria més secreta dels homes', de Mohamed Mbougar Sarr.

Alguna sèrie que no ens puguem perdre?

No estic al dia amb el tema de les sèries. Em solen agradar les sèries que tenen un caire històric.

Quin és el millor record d'estiu que tens?

D'infant, anar a la platja amb tota la família: era una aventura.

Tens algun lloc favorit on passar els dies de calor?

M'agrada passar uns dies a Son Bauló (Can Picafort).

A l’estiu, repeteixes alguna tradició cada any?

Procur començar i acabar l'estiu amb un dinar amb amics.

Quina cançó no t’has pogut treure del cap en les darreres setmanes?

'Síl·labes de vidre', de Pau Alabajos.

En un context de crisi energètica, quines mesures prens per fer que l'estiu sigui més sostenible?

Intent reduir l'ús d'aparells elèctrics i de tenir els electrodomèstics desendollats quan som a fora o quan no els estic utilitzant.

Has assistit/assistiràs a qualque festa patronal? Alguna neofesta? Quines?

He gaudit de les festes patronals d'Inca i he assistit a qualque esdeveniment d'altres municipis, com a Moscari o Can Picafort.

Has anat o aniràs a qualque festival?

De moment, no en tenc cap a l'agenda. De tota manera, som més de concerts o recitals concrets que de grans festivals. Concerts, sí; encara en faré algun més.