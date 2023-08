Joan Pere Le Bihan: «Ara llegesc 'Sang a l'altar de la revolta' de Guillem Morro. Recoman 'Planète, Mode d'emploi' de Jacques Attali»

Joan Pere Le Bihan i Rullan és un activista social i cultural, més de mig solleric, que ha desenvolupat bona part de la seva feina a Catalunya Nord. Entre les seves diverses activitats a favor de la promoció de la llengua catalana destaca el rol que desenvolupà com a director de la xarxa d'escoles catalanes La Bressola. Ara comparteix amb els lectors de dBalears les seves preferències i recomanacions per aquest 'Estiu en primera persona'

Com t'informes durant l'estiu?

A l'estiu m'inform amb diaris (dBalears, Vilaweb, Le Monde) i amb televisió: el canal d'informatius francès que informa molt sobre Ucraïna.

Què llegeixes actualment? Recomanes qualque títol per aquest estiu?

Ara estic llegint 'Sang a l'altar de la revolta' de Guillem Morro. Anteriorment he llegit 'Planète, Mode d'emploi' (en francès) de Jacques Attali (he proposat a una editorial catalana de fer-ne la traducció). Exposa mot bé com de la prehistòria fins avui hem pogut arribar a la situació d'emergència climàtica que començam a viure.

Alguna sèrie que no ens puguem perdre?

M'agrada 'BerlinBabylon' a TV3...

Quin és el millor record d'estiu que tens?

Els meus 14 o 15 anys a el Port de Sóller...

Tens algun lloc favorit on passar els dies de calor?

Pels dies de calor tenc la sort de tenir una de les cases més fresques de Sóller (no tenc aire condicionat).

A l’estiu, repeteixes alguna tradició cada any?

No.

Quina cançó no t’has pogut treure del cap en les darreres setmanes?

Conec moltíssimes cançons, depèn del moment n'hi ha qualcuna que m'obsessiona..

En un context de crisi energètica, quines mesures prens per fer que l'estiu sigui més sostenible?

Tenir la casa ben tancada durant el dia, obrir en la nit si fa més fresca... El dia de més calor guardar la banyera plena...

Has assistit/assistiràs a qualque festa patronal? Alguna neofesta? Quines?

No, darrerament no he anat a cap festa...

Has anat o aniràs a qualque festival?

Ja veurem si anam a qualque festival...