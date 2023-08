Neus Picó: «El Festival Internacional de Música de Deià, és una cita musical que intent no perdre’m»

Neus Picó, professora i comunicadora, membre de l'actual Junta Directiva de l'Obra Cultural Balear i, probablement, la veu més coneguda de les Illes Balears, ens parla de les seves preferències d'estiu i ens fa algunes recomanacions culturals.

Com t'informes durant l'estiu?

A l’estiu solc mantenir els hàbits informatius de la resta de l’any: la ràdio és el meu mitjà preferit i la meva rutina diària inclou llegir o revisar amb cert detall 3 o 4 diaris. Evidentment, a l’estiu, pel fet de disposar de més temps lliure, et pots entretenir molt més en la lectura de la premsa, fer un seguiment més exhaustiu dels articulistes que t’agraden...

Què llegeixes actualment? Recomanes qualque títol per aquest estiu?

Actualment, llegesc la darrera novel·la d’Ignacio Martínez de Pisón, 'Castillos de fuego'. Un retrat del Madrid de postguerra, reconstruït a partir de les vivències d’un ampli ventall de personatges ficticis i reals, que es varen relacionant al llarg de la història. Recomanaria moltíssim, el darrer llibre de Sebastià Alzamora, 'Ràbia'.

Alguna sèrie que no ens puguem perdre?

Aquest estiu he recuperat la primera temporada d’una sèrie que em va agradar molt, 'True detective'. Explica la història d’una investigació policial per agafar un assassí en sèrie, narrada en diferents línies temporals i amb una interpretació molt bona dels actors Matthew McConaughey i Woody Harrelson, en els papers protagonistes.

Quin és el millor record d'estiu que tens?

Triar-ne només un és difícil, però, segurament, em quedaria amb els estius d’infantesa, de dies de platja i jornades interminables amb els meus cosins. Dies de bicicletes i polos d’aigua i d’horabaixes de jocs de taula, mentre els grans feien migdiada i els infants dues hores i mitja de digestió, abans de poder tornar anar a nedar!

Tens algun lloc favorit on passar els dies de calor?

He repetit en moltes ocasions vacacions d’estiu a Berlín per motius familiars, però si he de triar un lloc a Mallorca, un dels meus preferits és la Colònia de Sant Pere.

A l’estiu, repeteixes alguna tradició cada any?

Les trobades amb amics. Aprofitar aquest moment de l’any per compartir dies de platja o vetlades amb tertúlies inacabables és una tradició que procur mantenir.

Quina cançó no t’has pogut treure del cap en les darreres setmanes?

Una cançó preciosa d’Ornella Vanoni, 'Che cosa c'é'.

En un context de crisi energètica, quines mesures prens per fer que l'estiu sigui més sostenible?

Procur no abusar de la connexió d’aparells elèctrics, tancar persianes i finestres de dia...

Has assistit/assistiràs a qualque festa patronal? Alguna neofesta? Quines?

No som gaire aficionada a les festes multitudinàries, però per mi és especialment agradable anar a Porreres per Sant Roc. És un poble amb el qual mantenc un vincle estret, era el poble del meu padrí matern i hi tenc molt bones amistats.

Has anat o aniràs a qualque festival?

Faig comptes aprofitar per assistir als tres darrers concerts del Festival Internacional de Música de Deià, és una cita musical que intent no perdre’m.