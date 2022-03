Organitzen un acte de commemoració del 45è aniversari de l’Estatut de Cura

Les Fundacions Darder-Mascaró organitzen, per al proper diumenge 13 de març, un acte de commemoració del 45è aniversari de l’Estatut de Cura al mateix Santuari ubicat al Puig de Randa (Algaida) on les forces progressistes i nacionalistes es congregaren l’any 1977 per a presentar l’avantprojecte.

L’homenatge a aquell moment històric, que fa 45 anys va comptar amb el suport de l’Obra Cultural Balear, Unió de Pagesos, el Congrés de Cultura Catalana i els sectors més intel·lectuals del país, reb ara el vist-i-plau del sindicat STEI, MÉS per Mallorca, l’ASM, Jovent Republicà, Mallorca Nova i la pròpia Obra Cultural Balear.

L'Estatut d'autonomia per a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, conegut com l'Estatut de Cura de 1977 reconeixia l’autonomia absoluta de cada illa i el dret a l’autodeterminació, l’oficialitat de la llengua catalana i la possibilitat de federació entre els Països Catalans.