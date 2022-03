Pau Emili Muñoz: «Enguany torna l'activitat que més seguidors ha generat des de fa 25 anys, el Correllengua»

Aquest dimecres, Joves de Mallorca per la Llengua ha presentat a Can Alcover, Palma, el Correllengua 2022. Pau Emili Muñoz, el president de l'organització juvenil, ha explicat que són una entitat sense ànim de lucre que des de la seva creació, el 1994, s'ha dedicat a fer actes i campanyes culturals a favor de la llengua catalana. «Les activitats més emblemàtiques de l'entitat són l'Acampallengua, el Correllengua i el Treu la Llengua. Avui som aquí per a presentar una activitat que arreplegarà milers de persones, el Correllengua 2022», ha remarcat.

El Correllengua es va fer per primera vegada l'any 1995 i es va celebrar gairebé anualment durant més de 10 anys. El darrer Correllengua va ser el 2013. Enguany, torna el Correllengua i se celebrarà els dies 22, 23 i 24 d'abril.

Recorrerà 25 municipis de Mallorca: El dia 22 començarà amb un acte inaugural a la plaça de Cort on es llegirà el manifest, s'entregara la flama a les autoritats, entre d'altres, a la presidenta del Govern, a la presidenta del Consell, al batle de Palma, que ja han confirrnat la seva assistència.

Tot seguit la flama de la llengua començarà el recorregut i de mà en mà arribara a Marratxí on, com a tots els pobles, es farà una lectura del manifest i es durà a terme una celebració per a donar la benvinguda a la flama. Continuarà cap a Santa Maria, Consell, Alaró, Binissalem, Lloseta, Inca, Campanet i finalment la flama dormira a sa Pobla on es farà un concert i un correfoc.

El dia 23, la flama es despertara a Pollença i passarà per Alcúdia, Alaró, Llubí, Maria de la Salut, Petra, Sant Joan, Montuïri i finalment dormirà a Algaida on es fara una ballada.

El dia 24 es recorrerà gran part de Llevant, la flama es despertarà a Llucmajor i anirà cap a Campos, després Felanitx, Porreres, Vilafranca i finalment Manacor on es farà un gran concert a l'estil Treu la Llengua on tocarà Auxili, OR i Vaivé.

«Estam molt contents, perquè com vos hem dit enguany torna l'activitat que més seguidors ha generat des de fa 25 anys, que és el Correllengua. Feim una crlda a tots els mallorquins i mallorquines a agafar la flama de la llengua i córrer en favor de la nostra llengua, en favor que la llengua catalana estigui present a tots els àmbits de la vida diària. El Correllengua és festa, pero també és reivindicació», ha remarcat Pau Emili Muñoz.

A més, ha destacat que «tots els que ara som a la comissió permanent de Joves de Mallorca per la Llengua érem nins al darrer Correllengua i alguns no ens en recordam, però som els fills del joves que hi varen córrer i el fet de poder juntar tantes generacions de la societat mallorquina ens fa molt feliços».