Creus que imputaran un delicte de sedició als responsables de l'assalt al plenari de Lorca?

Una notícia destacada de la setmana, a escala estatal, ha estat l'assalt al plenari de l'Ajuntament de Lorca, governat pel PSOE, per part d'un grup de ramaders. Un assalt violent que va interrompre el funcionament de la cambra consistorial.

En el plenari es debatia una proposició per allunyar les futures macrogranges porcines 1,5 kilòmetres dels centres poblacionals. Una mesura ja contemplada en les directrius de la comunitat governada pel PP.

Alguns dels ramaders, que van entrar a l'Ajuntament sense cap mena d'escrúpol i enfrontant-se amb la policia, ja han reconegut que participaren en la protesta «desinformats». No obstant això, ens trobam davant un cas greu d'atac a la democràcia.

Des d'aquest punt de vista, des de dBalears demanam als nostres lectors si pensen que s'aplicarà un delicte de sedició als responsables de l'assalt o si per contra tot acabarà amb paper mullat. No debades, i per molt menys, cal recordar que Jordi Sànchez i Jordi Cuixart van ser imputats per un delicte de sedició.

Sí, la justícia és igual per a tothom.

No, no són independentistes catalans.