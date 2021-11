La revista de videojocs 3Dnassos guanya el IV Premi Llengua Nacional

El Premi Llengua Nacional, que va néixer l’any 2018 i té una periodicitat anual, vol reconèixer projectes empresarials d’arreu dels Països Catalans que mostrin un compromís ferm amb el català i que contribueixin a l’extensió de l’ús —i del bon ús— de la llengua. Hi poden participar petites empreses i cooperatives que destaquin per la seva defensa de la llengua. Les empreses o negocis nominats no poden tenir més de 10 treballadors. L’objectiu d’aquest guardó no és només donar un modest suport econòmic al guanyador, sinó també ajudar a difondre aquestes iniciatives perquè puguin servir d’inspiració i model per a nous projectes.

Enguany s'ha celebrat la IV edició i el jurat ha estat Bernat Joan, escriptor i sociolingüista eivissenc; Gemma Pascual, vicepresidenta de l’AELC al País Valencià; i els membres de la Junta de l’Associació Llengua Nacional Maria Rosa Bayà, Abel Carretero i Albert Jané.

L’acte de lliurament del Premi ha estat aquest dijous, 18 de novembre, i l'ha conduït la la periodista Patrícia Lainz qui ha celebrat el «retrobament en format presencial dels assistents». La vicepresidenta de Llengua Nacional, Màriam Serrà, ha agraït la participació dels 14 candidats d'enguay. A més, l'esdeveniment ha comptat amb la participació del comunicador Pau Font qui ha reivindicat el català a les xarxes socials i també en l’àmbit empresarial. Les actuacions musicals han estat a càrrec del cantautor barceloní Jordi Montañez.

Enguany, la candidatura finalista del Premi Llengua Nacional ha estat Ràdio Amèrica Barcelona, un projecte que treballa per a aprofundir els vincles entre Catalunya i la seva diàspora al continent americà. I, el Premi Llengua Nacional se l'ha endut la revista 3Dnassos, un projecte que contribueix a millorar la presència del català en el món dels videojocs.

El guardó està dotat amb 2.000 € i també de la peça Somni, creació d'Art Innova, col·laboradora de Llengua Nacional.

L’entitat va posar en marxa aquest premi el 2018, després d’haver reprès el que fa uns anys havia estat el Premi Ramon Aramon a la lleialtat lingüística i haver-lo actualitzat amb un format nou i enfocat al reconeixement de petites empreses. En aquesta línia, el Premi Llengua Nacional vol reconèixer i posar en valor projectes empresarials d’arreu dels Països Catalans que demostrin un compromís ferm amb el català i que contribueixin a l’extensió de l’ús i del bon ús de la llengua. Com en les edicions anteriors, hi han pogut participar petites empreses i cooperatives (comerços, mitjans de comunicació locals, editorials, cooperatives de consum, etc.) que destaquin per la seva defensa de la llengua.