En una declaració difosa aquest 2 de novembre, 257 organitzacions, xarxes i moviments de 61 països diuen NO a les 'Solucions Basades en la Natura', un concepte que el govern del Regne Unit, les majors empreses contaminadores del mon i la industria de la conservació intenten vendre a la Conferència de l’ONU sobre el Clima (COP26), que es celebra a Glasgow, Escòcia.

Grans empreses responsables de la contaminació climàtica com Shell i Nestlé, ens volen vendre una perillosa estafa. Diuen que poden reduir les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle a zero i a més seguir cremant combustibles fòssils, extreure més del planeta i augmentar la producció de carn i lactis. A això ho anomenen reduir les emissions a 'zero net'. Plantar arbres, protegir els boscos i modificar les pràctiques agrícoles industrials, afirmen, emmagatzemarà suficient carboni addicional a les plantes i el sòl com per a compensar les emissions de gasos d’efecte hivernacle que emeten a l’atmosfera.

Allò que les empreses i els grans grups conservacionistes anomenen 'solucions basades en la natura' representa una perillosa distracció. El seu concepte propagandístic es disfressa amb dades no demostrades i defectuoses i amb l’afirmació que la idea pot proporcionar un 37% de reduccions de CO2 per a 2030. Cada vegada més empreses, des de Total fins Microsoft i Unilever, fan de les 'solucions basades en la natura' el moll dels seus plans d’acció climàtica, mentre que la industria de la conservació s’aprofita del finançament que les empreses donen a les 'solucions basades en la natura' per expandir el seu control sobre els boscos.

Des de la perspectiva de la industria de la conservació la idea és simple: les empreses els paguen per a cercar boscos o plantar arbres en terres que, segons ells, estan 'degradades' i que si se restauressin podrien absorbir més carboni. A canvi, les empreses afirmen que compensen el dany climàtic provocat per les seves contínues emissions de gasos d’efecte hivernacle. Sovint, per a comercialitzar aquest reclam de compensació s’utilitza un document que es denomina crèdit de carboni.

Quan les empreses i els grans grups conservacionistes parlen de 'natura', es refereixen a espais tancats, sense gent. Es refereixen a àrees protegides custodiades per guardaboscos armats, a plantacions d’arbres i grans monocultius. La seva 'natura' és incompatible amb la natura entesa com a territori, com espai vital inseparable de les cultures, els sistemes alimentaris i els mitjans de vida de les comunitats que la cuiden i que es veuen a sí mateixes com a part intrínseca d’ella. És més, darrera de la propaganda d’iniciatives genuïnes d’agroecologia i regeneració natural, els partidaris de les 'solucions basades en la natura' es preparen per a promoure pràctiques més perjudicials, com els monocultius d’arbres i l’agricultura industrial.

Per tant, les 'solucions basades en la natura' no són una solució, són un frau. Les suposades solucions acabaran sent 'despulles basades en la natura', perquè trobaran els espais vitals dels pobles indígenes, de les comunitats camperoles i altres comunitats que depenen dels boscos, i reduiran la 'natura' a un mer proveïdor de serveis per a compensar la contaminació de les empreses i per a protegir els guanys de les empreses que major responsabilitat tenen en el caos climàtic. Els pobles indígenes, les comunitats camperoles i altres comunitats que depenen dels boscos i on els seus territoris estan sent tancats, enfrontaran més violència, més restriccions a l’ús de les seves terres i major control extern dels seus territoris.

Les 'solucions basades en la natura' són una reiteració dels fracassats mecanismes REDD+ (Reducció de les emissions derivades de la desforestació i la degradació dels boscos) de plantació d’arbres i conservació de boscos, que els mateixos grups conservacionistes promogueren durant els darrers 15 anys. REDD+ no ha fet res per a reduir les emissions globals de gasos d’efecte hivernacle ni per a frenar les grans empreses de la agroindústria i de la alimentació, que impulsen la desforestació. El seu llegat, en canvi és la pèrdua de terres i boscos per a les comunitats camperoles i del bosc i fortes restriccions a la forma d’ús de les seves terres. REDD+ també va originar una industria de consultors i proponents de projectes de 'sostenibilitat i salvaguardes' que es beneficien quan qualifiquen els projectes REDD+ com a 'sostenibles', a pesar de les violacions de drets que causes aquests projectes. Qui proposen les 'solucions basades en la natura' utilitzen ara les mateixes tàctiques dels mecanismes de certificació de de les salvaguardes per a desviar les crítiques i ocultar l’apropiació de terres i boscos comunitaris per part de les empreses.

Les empreses que inclouen 'solucions basades en la natura' en els seus plans d’acció climàtica pretenen incrementar la seva producció de productes altament contaminants. Per la fal·làcia de les 'solucions basades en la natura' presentada per les empreses, més contaminació significa que les empreses necessitaran reclamar més terres per el seus emmagatzematge de carboni; significarà més despulles i més restriccions a l’agricultura camperola i a l’ús comunitari dels seus territoris. També significarà encara més control de les empreses sobre les terres i els boscos.

La companyia italiana d’energia Eni anuncia que per a 2050, el 90% de la seva energia seguirà sent generada per combustibles fòssils. Per a compensar les emissions que això provoca, haurà de reclamar el total del potencial de tots els boscos d’Itàlia per a absorbir carboni: 8 milions d’hectàrees per a que Eni es declari 'zero net'! Segons l'ONG Oxfam, els objectius zero net de tan sols quatre de les grans empreses de petroli i gas (Shell, BP, Total i Eni) podrien requerir una superfície de terra dues vegades més gran que el Regne Unit. I només parlam de dues de les grans empreses d’energia. El pla 'zero net' de l’empresa d’aliments més gran del mon, Nestlé, podria requerir 4’4 milions d’hectàrees de terra per any per a compensacions. I els plans de les grans empreses tecnològiques com Microsoft i Amazon també es basen el tancament de superfícies de terra igualment grans.

Les grans empreses i les grans ONG conservacionistes volen vendre aquesta última falsa solució empresarial no només en les conversacions sobre el clima, també impulsen a idea a les reunions governamentals de la Convenció de les Nacions Unides sobre la Diversitat Biològica (CDB). En relació amb la Cimera sobre els Sistemes Alimentaris de setembre de 2021, s’utilitza la 'Producció positiva per a la natura' com un concepte similar a les 'solucions basades en al natura' per a industrialitzar encar més l’agricultura i expandir el control de les empreses. De tenir èxit aquests intents, el resultat serà un major caos climàtic i una pèrdua de la biodiversitat encara més accelerada, mentre que les empreses seguiran beneficiant-se de la destrucció i la combustió de carbó fòssil.

Els governs han de saber que existeix un creixent moviment de comunitats, organitzacions i activistes d’avantguarda per la justícia climàtica. Qui signen aquesta declaració s’uniran per a resistir els intents d’apoderar-se dels territoris dels pobles per implementar les despulles basades en la natura i les compensacions de carboni.

Exhortam als moviments climàtics, ambientals i per la justícia social a rebutjar absolutament les 'solucions basades en la natura' i a tots els mecanismes de compensació. Aquests mecanismes no estan destinats a abordar la crisi climàtica. La seva junció principal és comprar una o dues dècades més de lucre corporatiu desenfrenat, derivat de l’extracció de carboni fòssil i de l’agricultura industrial, mentre augmenten el control extern sobre els territoris de comunitats. La neutralitat climàtica equival a poc més que reduccions sobre el paper, aconseguides mitjançant una comptabilitat enganyosa i afirmacions no verificables d’haver evitat hipotètiques emissions.

S’acaba el temps per a tals distraccions. Només un pla ràpid i amb terminis concrets per a deixar en el subsol les reserves restants de carbó, petroli i gas i una reestructuració total de l’agricultura industrial evitarà un caos climàtic catastròfic.

Les comunitats que estan a l’avantguarda de la resistència a l’extracció de combustibles fòssils, oleoductes, mines, plantacions i altres projectes de la industria extractiva ens mostren el camí. L’oposició a les 'solucions basades en la natura' i la resistència de les comunitats a la destrucció dels dipòsits subterranis de carboni, a la mineria industrial i a l’agroindústria ha d’entendre’s com a part d’una mateixa lluita més ampla per a detenir l’apropiació de territoris de comunitats per part de les empreses.

Les comunitats de base també estan a l’avantguarda de les lluites per a la sobirania alimentaria i l’agroecologia, que són necessàries per a resoldre les múltiples crisis que castiguen al planeta. Reconeixem i donam suport a les lluites que lideren les comunitats de base per el control dels territoris dels que depenen, avui i en el futur.

https://wrm.org.uy/es/