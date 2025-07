UOB veu amb bons ulls la reducció d'assessors tècnics docents però creu que el procés de selecció no és transparent

UOB Ensenyament ha valorat positivament la reducció de places d'assessors tècnics docents (ATD) proposada per la Conselleria d'Educació i Universitats, encara que ha considerat que el procés de selecció segueix sense oferir garanties d’«equitat i transparència».

Així s'ha posicionat el sindicat un dia després de la celebració de la taula sectorial d'educació celebrada el dilluns i en la qual el conseller del ram, Antoni Vera, va donar compte de la proposta d'instruccions que regularan el concurs de mèrits per a cobrir les places d’ATD en la pròpia Conselleria i dels assessors de formació dels centres de professorat (CEP).

Segons ha indicat UOB en un comunicat, Vera va iniciar la seva exposició informant que, tal com s'havia compromès l'administració, el nombre total de places ATD de la Conselleria es reduirà en 35,5 respecte al curs anterior, quan va tenir 252,5.

Des de la Conselleria varen explicar que aquesta modificació respon a la voluntat de reforçar serveis essencials i crear perfils tècnics per a executar projectes com el pla d'infraestructures educatives, així com de llançar una convocatòria d'unes 20 places que puguin incorporar-se a l'inici de curs.

El sindicat ha expressat la seva preocupació per la falta de garanties d'objectivitat, especialment en la part de l'entrevista personal. És per això que, malgrat valorar positivament la reducció de places, es van abstenir en considerar que «el procediment contínua sense oferir suficients garanties d'equitat i transparència en la selecció».

Sí que dona el seu suport a la proposta presentada per la Conselleria per a cobrir, en règim de comissió de serveis, les places de ATD en els CEP malgrat detectar «algunes derives preocupants en el procés», ja que podria conduir a la «selecció de perfils afins i no basats exclusivament en criteris objectius».

Sempre d'acord amb l'organització sindical, de cara al pròxim curs escolar es reduiran de 40 a 36 les places, les mínimes permeses per llei. Aquesta retallada afectarà els CEP d'Inca, Manacor, Eivissa i Menorca.

La nova convocatòria previsiblement es publicarà aquest dijous en el Butlletí Oficial de Balears (BOIB) i el tràmit estarà obert durant cinc dies naturals a partir de l'endemà, és a dir, fins al 5 d'agost.