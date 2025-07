‘Dimecres a la llesca!’ a la plaça Pau Casals, amb jocs, intercanvi de llibres i solidaritat amb Palestina

Aquest dimecres, dia 30 de juliol, de 19 a 23 hores, tendrà lloc a la plaça Pau Casals de Palma la darrera edició de juliol del Dimecres a la llesca!, sopar a la fresca comunitari.

Inicialment, l’organització volia celebrar la vetlada al carrer Fàbrica com a denúncia de la pressió generada pels locals i terrasses de la zona, així com per posar en relleu la situació del barri de Santa Catalina, un dels més afectats per la gentrificació de Palma. Tanmateix, davant la negativa de l’Ajuntament a autoritzar l’esdeveniment en aquest espai, l’activitat es traslladarà a la plaça Pau Casals.

La trobada d’aquesta setmana començarà a les 19 hores i inclourà partides de truc, jocs de taula, intercanvi de llibres i un taller de pancartes per a les marxes nocturnes de dia 31 que es faran arreu de Mallorca a favor de Palestina.

A partir de les 21 hores hi haurà un recital de poesia Palestina i, per acabar, una sindriada per a tots els assistents. Organitza l’acte el col·lectiu Brunzit.