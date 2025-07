El Politècnic es desdoblarà en dos i impartirà cicles de formació professional per a 2.000 alumnes

L’edifici del Politècnic de Palma acollirà el primer Centre d’Innovació de Formació Professional de les Illes Balears, que s’integrarà en el nou Centre Integrat de Formació Professional, que impulsarà la modernització de l’FP i posicionarà les Illes Balears com a referent en innovació educativa.

El conseller d’Educació i Universitats, Antoni Vera; el secretari autonòmic de Desenvolupament Educatiu, Mateu Suñer; la directora general de Formació Professional i Ordenació Educativa, Maria Isabel Salas, i el gerent de l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC), Marco Alarcón, han presentat avui l’ambiciós projecte als mitjans de comunicació. Anteriorment, el projecte s’ha explicat als directors dels Centres Integrats de Formació Professional i a l’equip directiu de l’IES Politècnic.

El programa de reforma de l’edifici actual, que ha redactat l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC), destina una part de l’edificació existent al nou Centre d’Innovació i l’altra part al nou Centre Integrat de Formació Professional (CIFP). Es preveu que el nou recinte de Formació Professional tengui uns 19.000 metres quadrats i s’hi invertiran 40 milions d’euros, aproximadament.

Pel que fa al Centre d’Innovació, al qual s’hi accedirà per l’actual entrada principal del Politècnic, el programa d’obres preveu que tengui uns 3.000 metres quadrats i que les dependències acullin vuit laboratoris, una aula polivalent de 400 metres quadrats, un espai per a emprenedors, a més de dues aules de formació especialitzada, sala de reunions, una zona administrativa i un despatx de direcció.

Pel que fa al Centre Integral de Formació Professional, el programa d’obres preveu que disposi d’uns 16.000 metres quadrats i que s’ubiqui a la part de l’edifici que se troba entre el carrer de Menorca i el carrer Simó Ballester. L’edifici acollirà totes les dependències necessàries per impartir els estudis de deu famílies professionals i aules polivalents, tallers i zones d’administració.

A més, també es preveu la creació d’una zona d’aparcament subterrani amb capacitat per a uns 120 vehicles que ajudarà a descongestionar el centre de la ciutat de Palma.

Ara, l’IBSIEC traurà a licitació la redacció del projecte, que tendrà el termini d’uns 12 mesos. Està previst que l’execució de l’obra tengui el termini d’execució d’uns 36 mesos.

Impuls a l’FP

El nou Centre Integrat de Formació Professional (CIFP) Politècnic esdevendrà un referent de la Formació Professional a les Illes Balears. El centre acollirà deu famílies professionals i tindrà capacitat per a uns 2.000 alumnes, distribuïts entre 45 cicles formatius de grau bàsic, mitjà i superior, que s’impartiran en horari de matí i capvespre, a més de tres cursos d’especialització.

A més, l’oferta es completarà amb els certificats professionals de les famílies professionals que s’hi impartiran.

Actualment, l’IES Politècnic ofereix ensenyaments de secundària, batxillerat i cicles formatius de les famílies d’Edificació i obra civil, Electricitat i electrònica, Fabricació mecànica, Fusta, moble i suro, Informàtica i comunicacions i Instal·lació i manteniment. Amb la transformació en CIFP, la Conselleria d’Educació i Universitats ampliarà l’oferta amb les famílies d’Administració i gestió, Comerç i màrqueting, Seguretat i medi ambient i Serveis socioculturals i a la comunitat, a més de completar els cicles de les famílies ja existents.

La nova oferta formativa inclourà deu estudis, entre els quals hi haurà dos cursos d’especialització i nous cicles de les famílies esmentades. En concret, s’incorporaran 4 graus bàsics, 2 graus mitjans i 2 graus superiors, i es centralitzaran cicles que actualment s’imparteixen als instituts Guillem Sagrera, Ramon Llull i Emili Darder.

Aquesta actuació permetrà reordenar l’oferta educativa a Palma ja que els tres instituts esmentats es remodelaran per dedicar-se exclusivament a l’Educació Secundària Obligatòria i al Batxillerat, alliberant així unes 800 places d’FP que es traslladaran al nou CIFP.

«Aposta per a la innovació»



L’edifici del Politècnic de Palma acollirà el primer Centre d’Innovació de la Formació Professional de les Illes Balears, un espai d’uns 3.000 m² que esdevindrà un punt de referència per a l’alumnat, els centres educatius i les empreses. Aquest centre estarà dedicat al desenvolupament de projectes col·laboratius amb el sector industrial i altres entitats, mitjançant l’ús de tecnologia avançada i metodologies innovadores.

El centre estarà equipat amb espais especialitzats i estan prevists vuit laboratoris, cadascun amb una superfície de120 m², en què es fomentarà l’aprenentatge actiu i sensorial. Els laboratoris seran un recurs que s’adaptarà a totes les famílies professionals.

Els àmbits d’especialització dels laboratoris seran:

Biotecnologia agrària

Ciències de la salut i l’esport

Transformació industrial i economia circular

Innovació gastronòmica i alimentació sostenible

Experiències immersives

Automatització i robòtica

Transició energètica

Disseny i desenvolupament de productes

Com a exemple, el Laboratori d’Experiències Immersives s’adaptarà a les famílies professionals de Sanitat, Hoteleria i Turisme, Imatge Personal, Serveis Socioculturals i Informàtica. Aquest espai permetrà recrear entorns simulats que afavoreixin l’aprenentatge pràctic i vivencial.

En la família de Sanitat, es podran desenvolupar simulacions d’entorns hospitalaris amb olors mèdiques, sons clínics i situacions reals d’emergència o primers auxilis.

En el cas d’Hoteleria i Turisme, s’oferiran tasts immersius, ambientacions culturals i experiències olfactives i tàctils que enriquiran la formació en serveis d’atenció al client.

Pel que fa a Informàtica, es facilitarà el treball amb tecnologies de realitat virtual i adaptada, potenciant la creativitat i la innovació en el desenvolupament de solucions digitals.

A més, el centre comptarà amb una aula polivalent de 400 m², equipada amb tecnologia d’última generació —pantalles interactives, sistemes de videoconferència i dispositius digitals— per afavorir l’aprenentatge actiu i l’ensenyament a distància. Aquesta aula serà clau per a la realització de formacions interdisciplinàries i projectes innovadors.

També s’habilitarà un espai de 60 m² destinat a l’emprenedoria, amb serveis d’assessorament personalitzat per a la creació de projectes i empreses emergents (startups) vinculades a la Formació Professional.

La creació del nou centre d’innovació respon a la necessitat d’integrar formació i innovació per adaptar l’FP a les necessitats reals del mercat laboral, a més d’impulsar la col·laboració amb empreses i sectors productius de les Illes Balears o fomentar l’emprenedoria i la transferència de coneixement entre l’alumnat, els docents i l’entorn empresarial.

L’objectiu del Govern de les Illes Balears és crear un centre que beneficiï la formació adaptada al món laboral, a més de facilitar l’accés a la tecnologia i innovació per tal d’arribar a assolir més ocupació i esperit emprenedor.

El conseller d’Educació i Universitats, Antoni Vera, ha destacat que aquest projecte representa una aposta estratègica del Govern de les Illes Balears per la Formació Professional, i ha recordat el viatge institucional a Galícia, el passat novembre, on va visitar el Centro Galego de Innovación da Formación Profesional Eduardo Barreiros. Aquest centre ha estat una font d’inspiració directa per al model balear, que es materialitzarà amb la creació del Centre Balear d’Innovació de la Formació Professional.