Alternativa exigeix transparència a la Conselleria sobre les quotes i les ràtios als centres educatius

El sindicat Alternativa ha explicat aquest dilluns que, des de fa unes setmanes, reben consultes sobre la disminució del nombre de docents a la majoria de centres educatius de les Illes Balears. Peer això, la setmana passada varen posar en marxa una enquesta per a recollir aquestes dades.

Alguns exemples recollits a l’enquesta són:

IES S’Arenal: pèrdua estimada de 5,5 docents.

IES Santa Maria: pèrdua de 3 docents.

CEIP Son Anglada: 2 docents (Educació Infantil i PT).

IES Manacor: pèrdua de 3’5 docents.

Aquestes dades evidencien una retallada significativa en diversos centres, afectant tant als centres d'educació infantil i primària així com a secundària i els suports. «Això contrasta amb el discurs oficial que assegura que no hi ha una pèrdua generalitzada, ja que la Conselleria d'Educació ens ha explicat que no hi ha res en general, que depèn de cada centre», assenyala el sindicat.

Alternativa considera «imprescindible» que la Conselleria publiqui de forma «clara i desglossada» les quotes atorgades a cada centre educatiu, indicant els canvis respecte al curs anterior i els motius concrets de cada reducció.

«És inadmissible que, mentre augmenten les necessitats d’atenció a la diversitat i la complexitat a les aules, es produeixi una retallada silenciosa de les plantilles docents. Aquesta manca de previsió i de diàleg amb la comunitat educativa posa en risc la qualitat de l'ensenyament públic, com ja hem denunciat diverses vegades els darrers cursos», denuncien.