«Només vuit centres es sumen a la segregació d'alumnes», anuncia l'assemblea de docents

La Conselleria ja ha fet pública la llista de centres que opten a adherir-se al Pla de Segregació el curs 2025-2026. Només vuit centres, tots concertats, han sol·licitat incorporar-s’hi el curs vinent, de manera que, comptant els 11 que ja l’apliquen, només representen un 4% dels centres de les Balears (435 entre Primària i Secundària).

El suposat «experiment» de la Conselleria suma un nou fracàs: el percentatge d’adhesió és mínim i continua sense sumar-s’hi cap centre públic ni cap centre de Menorca o Formentera. A pesar del fracàs de la primera convocatòria, en contra de tota la comunitat educativa i sense haver fet públics encara els resultats de l’avaluació del mes d’octubre passat, la Conselleria ha insistit en el seu error, l’ha ampliat a Secundària i l’ha tornat a oferir a Primària, tot i que aquesta convocatòria ja estava tancada.

«El Pla, per exigències de VOX i a pesar de l’escassíssim interès suscitat, ha estat regat amb 21 milions d’euros per al 2025, encara que just serà aplicat durant el primer trimestre del curs 2025-2026 i només a un màxim de 19 centres (encara se n’ha de revisar el compliment dels requisits de la convocatòria). Ens trobam d’una nova mostra de la clara voluntat de la Conselleria d’afavorir l’oferta concertada amb recursos públics. L’operació de privatització encoberta de l’educació a les Balears continua endavant», assegura l'assemblea de docents.

«La Conselleria tampoc ha mostrat gaire diligència a informar de com han estat modificats els PLC dels centres participants, que continuen estant obligats a complir el Decret de Mínims, a pesar que part dels seus alumnes fan ara en castellà assignatures que abans feien en català. Alguns dels 11 centres que l’han estat aplicant durant en curs 2024-2025 han incomplit flagrantment els requisits de la convocatòria quant a nombre mínim d’alumnes per nivell», segons informa l'assemblea de docents.