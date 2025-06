Més per Palma exigeix aturar l’atac a l’educació pública: «Retallar en escoles és retallar en el futur»

Més per Palma ha presentat per al proper plenari una proposició per a defensar l’educació pública i per a frenar la política de desmantellament educatiu que impulsa el Govern del PP amb el suport de Vox. La formació alerta que la manca de planificació, les retallades i els tancaments de centres estan generant una situació alarmant a Palma.

Kika Coll, regidora de Més per Palma, ha denunciat que «ignorar durant mesos les treballadores de 0-3 anys o tancar centres públics i no construir-ne de nous és condemnar centenars de famílies a la desigualtat educativa. Ens trobam davant una agressió directa al dret a l’educació de qualitat, de proximitat i en igualtat de condicions. La Conselleria d’Educació no només no resol els problemes, sinó que en crea de nous». Mesures que proposa Més per Palma: 1. Aturar el tancament de l’IES Politècnic i garantir la continuïtat del CEIP Felip Bauçà. Per evitar la pèrdua de places públiques i garantir el dret de les famílies a triar un centre proper. 2. Posar en marxa un pla de xoc per a Palma per construir nous centres, eliminar barracons i renovar infraestructures educatives obsoletes. 3. Revisar el mapa escolar de la ciutat per adaptar-lo al creixement de la població i a les necessitats reals de cada barri. 4. Dotar el sistema de més professorat i més personal de suport a la diversitat per garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat. 5. Millorar el manteniment dels centres educatius municipals. Per dignificar els espais escolars i fer-los segurs, acollidors i accessibles. 6. Impulsar projectes de ciutat educadora per reforçar la comunitat, promoure la participació de les famílies i fer escoles obertes al barri. 7. Garantir el català com a llengua vehicular per defensar la cohesió social, la igualtat i el patrimoni cultural de les Illes Balears i de la ciutat de Palma. Un mapa escolar que exclou i segrega A Palma hi ha aules massificades, escoles amb barracons i barris nous sense cap centre educatiu. Alhora, el Govern ha anunciat el tancament de l’IES Politècnic i del CEIP Felip Bauçà, el que suposarà la pèrdua de prop de 750 places públiques. «Això no és gestió. Això és ideologia. Estan afavorint els centres concertats, segregant l’alumnat i trencant la igualtat d’oportunitats. El pacte PP–VOX està afavorint la crispació, la discriminació i els discursos d’odi a les escoles, amb mesures que posen en risc el català, la convivència i el respecte pels Drets Humans», ha conclòs Coll.