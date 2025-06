Felipe Aguirre dimiteix com a director acadèmic del Conservatori de Música de les Illes Balears

Felipe Aguirre Quintero ha presentat la dimissió com a director acadèmic del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, una decisió que el conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera, ha acceptat i ha mostrat el seu agraïment per la «dedicació, professionalitat i sensibilitat artística» demostrades.

La Conselleria ha assenyalat que, «amb una sòlida trajectòria com a director d'orquestra, pianista i docent», Aguirre ha estat una figura destacada en l'àmbit musical internacional. Format al Conservatori de Viena i amb experiència en escenaris de prestigi a Europa i Amèrica, ha combinat la seva tasca artística amb la docència i la investigació musicològica, aportant una visió àmplia i la gestió acadèmica del Conservatori.

Durant els dos anys de mandat, i gràcies al treball conjunt de tot l'equip humà del centre, la Conselleria destaca que s'han aconseguit importants fites per al desenvolupament institucional del centre com a creació del programa 'Excellentia', una iniciativa per a enriquir la formació dels estudiants mitjançant sessions magistrals impartides per artistes de prestigi internacional, que ha contribuït a elevar el nivell acadèmic i artístic del centre i consolidar-lo.

A més, s'ha reforçat el procés d'internacionalització de la institució mitjançant la signatura de convenis interinstitucionals i s'han impulsat noves estructures internes de funcionament que han permès optimitzar els processos acadèmics i de gestió. També ha estat clau la seva implicació en projectes orientats a garantir un espai físic adequat als estàndards internacionals de l'educació superior i a definir un marc institucional sòlid i adaptat als reptes actuals i futurs.