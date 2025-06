La UGT s’aixeca de la Mesa Sectorial d’Educació davant l’acord PP-Vox, «altament lesiu per a la comunitat educativa»

El sindicat UGT ha abandonat la Mesa Sectorial d’Educació davant la gravetat de l’acord signat entre el Partit Popular i Vox, que suposa un atac frontal al model educatiu de les Illes Balears.

La reunió tenia com a punts de l’ordre del dia la concessió de llicències per a estudis durant el curs 2025-2026 i les modificacions en les instruccions d’horaris derivades de la reducció de la jornada docent de 37,5 a 35 hores setmanals. Tot i això, la Mesa s’ha vist alterada per la introducció de qüestions prèvies abans de l’inici formal de les negociacions.

Davant la previsió que el conseller d’Educació i Universitats comparegués a posteriori i considerant la transcendència del recent acord parlamentari entre PP i Vox, UGT ha plantejat una qüestió prèvia i ha decidit aixecar-se de la reunió com a mostra de rebuig i denúncia.

«Aquest acord pretén imposar la vehicularitat del castellà, debilitar el català com a llengua pròpia del sistema educatiu i trencar amb el consens pedagògic, social i legal construït durant dècades. La suposada 'lliure elecció' de llengua no garanteix drets, sinóque fragmenta el sistema educatiu, crea desigualtats i posa en risc la cohesió social», han remarcat.

Davant l’absència en aquell moment del conseller d’Educació i Universitats, i tenint en compte la gravetat dels fets, UGT Ensenyament ha decidit abandonar la Mesa i ha exigit la convocatòria urgent d’una nova reunió per a tractar en profunditat aquestes qüestions, que suposen una ruptura de la pau social i dels compromisos assumits fins i tot per la presidenta del Govern a l’inici de legislatura.

Finalment, UGT exigeix la retirada immediata de les mesures incloses en aquest acord i fan una crida a tota la comunitat educativa a «defensar el model d’escola pública, de qualitat, integradora i arrelada a la realitat sociolingüística de les Illes Balears».