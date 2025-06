4.860 alumnes de les Balears afronten les proves de selectivitat

Un total de 4.860 alumnes dels centres educatius de les Balears s'examinaran des del dimarts de la prova d'accés a la universitat (PAU), en la qual serà la primera convocatòria des de l'aprovació del reial decret que regula aquests exàmens.

Del total d'estudiants matriculats, 3.886 són de Mallorca, 450 de Menorca, 504 d'Eivissa i 20 de Formentera, i el 59,8 per cent són dones. A la convocatòria de l'any passat s'hi varen presentar 4.908 alumnes.

Els exàmens es faran aquest dimarts i els pròxims dimecres i dijous en 99 aules repartides en nou punts distints, segons ha indicat la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Cinc es troben a Mallorca --el campus de la UIB, Alcúdia, Inca, Manacor i Sant Llorenç--, dues a Menorca --Maó i Ciutadella--, un a Eivissa i un altre Formentera.

El nombre de professors implicats en la realització de les proves supera els 280. Hi haurà un cap d'expedició per cada punt d'examen que estigui fora del campus, qui actuarà com a responsable acadèmic, i un coordinador administratiu que resoldrà les qüestions logístiques.

Els resultats provisionals de les proves estaran a la disposició de l'alumnat a partir de l'11 de juny a través de UIBdigital.

Les principals novetats

Aquests exàmens de la selectivitat seran els primers que es realitzin després de l'aprovació del reial decret que regula els requisits d'accés als graus universitaris, les característiques bàsiques de la prova d'accés i la normativa bàsica dels procediments d'admissió.

És per aquest motiu que la Comissió Organitzadora ha treballat durant tot el curs escolar amb els especialistes de cada matèria i els coordinadors de les assignatures de batxillerat per a garantir el bon funcionament dels exàmens, ha indicat la UIB.

Entre les novetats destaca que en cada matèria es lliurarà un únic model d'examen. No obstant això, si s'estima convenient, en alguns apartats es podran incloure la possibilitat de triar entre diverses preguntes.

D'altra banda, les proves tendran un disseny competencial que buscarà comprovar el grau de consecució de competències específiques en cada matèria que ha aconseguit l'alumne.

La Comissió Organitzadora de la PAU a les Balears ha recollit l'acord al qual es va arribar en la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) i ha aprovat que, en aquest curs, un mínim d'entre un 20 i un 25 per cent de les preguntes siguin de caràcter competencial.

L'objectiu és que aquest percentatge es vagi incrementat de manera progressiva, un acord que es va assolir de manera unànime entre tots els centres universitaris de l'Estat.

Criteris de correcció

Respecte dels criteris de correcció generals, tal com marca el citat reial decret, s'avaluarà en totes les matèries la coherència, cohesió i correcció gramatical, lèxica i ortogràfica, així com la presentació.

La Comissió Organitzadora va aprovar que, en l'edició d'enguany, en les matèries no lingüístiques es podrà restar un màxim d'un punt per aquests conceptes, a raó de 0,1 punts per falta d'ortografia sempre que es cometin més de tres.

En Llengua Castellana i Catalana, per contra, es podran restar un màxim de dos punts per aquests motius, 0,25 per cadascuna en la primera i 0,125 en la segona, penalitzacions que no obstant això s'equipararan l'any que ve.

Els organitzadors de la PAU a les Balears han pres aquesta decisió en considerar que les competències lingüístiques dels alumnes de batxillerat entre les dues llengües cooficials són diferents i han valorat la possibilitat que el canvi de criteri també pugui realitzar-se de manera progressiva.

Cometre un únic error en aquestes dues matèries, en qualsevol cas, no descomptarà puntuació. En llengües estrangeres es podrà deduir un màxim de 1,5 punts a partir d'una rúbrica de producció de textos.