USO demana un acord que garanteixi la recuperació del 2,9% del salari de 2020 i 2021 en l'ensenyament concertat

La Federació d'Ensenyament d'USO a les Balears ha reclamat a la Conselleria d'Educació i Universitats un acord que garanteixi la recuperació del 2,9% del salari de 2020 i 2021, en l'ensenyament concertat.

Des de l'organització sindical han realitzat diferents reunions i accions reivindicatives per a aconseguir aquest objectiu, segons han explicat en un comunicat.

Recentment han registrat una sol·licitud a la Conselleria perquè es convoqui la Mesa Sectorial de l'Ensenyament Concertat, amb «caràcter urgent», per a abordar la signatura d'un acord que garanteixi un calendari de pagament dels endarreriments salarials derivats dels increments de l'IPC i que encara «no haurien estat aplicats al col·lectiu».

Aquests augments es deuen a la pujada del 2% de l'IPC de l'any 2020, que no ha estat traslladada de manera «integra» en tots els conceptes retributius i del 0,9% corresponent a l'IPC de l'any 2021, també pendents d'incorporar en diverses partides salarials.

USO ha llançat aquestes reivindicacions pel fet que la sentència del Tribunal Superior de Balears (TSJIB) únicament declara improcedent la congelació salarial de les retribucions bàsiques als empleats públics de la comunitat i, per tant, «no dona cobertura legal perquè es pugui aplicar la recuperació d'aquestes quantitats a els treballadors d'aquesta xarxa educativa que forma part del servei públic de les Balears»

Per això, han instat la Conselleria d'Educació i Universitats a que convoqui la Mesa Sectorial de l'Escola Concertada per a dur a terme la signatura d'un acord que garanteixi la recuperació de les quantitats no percebudes pels docents de la concertada en el 2020 i 2021.

Cal recordar que en la Mesa de l'Empleat públic de la setmana passada, els sindicats varen arribar a un acord amb el Govern que inclou, d'una banda, la calendarització de la recuperació del deute i, per una altra, l'equiparació del plus de residència que perceben els empleats públics de Canàries.

«Aquest fet provoca una situació de greuge comparatiu que es considera incompatible amb els principis d'equitat i justícia retributiva, que han de regir l'acció de l'administració educativa», han assenyalat.

D'altra banda, han apuntat que el director general de Personal Docent i Centres Concertats ja els va confirmar en anteriors reunions la seva intenció de portar endavant aquesta recuperació.

D'aquesta manera, USO ha sol·licitat a Educació una mesa perquè es pugui signar un acord en el qual es garanteixi una calendarització de la recuperació de les quantitats de 2020 i 2021 no percebudes pels empleats de la concertada i també demana a l'administració una actualització del plus d'insularitat per a aquestes persones treballadores, a través d'un acord autonòmic dins del marc del Conveni Estatal o en un futur conveni autonòmic.