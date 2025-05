Experts alemanys en educació digital visiten Mallorca per compartir estratègies sobre l'ús crític de la tecnologia i la intel·ligència artificial a l’aula

La Conselleria d’Educació i Universitats, a través d’IBSTEAM, rep aquesta setmana una delegació d’experts de les universitats de Nüremberg i Bamberg, en el marc del projecte Erasmus+ 'Empowering educators in the digital age' (2023-1-ES01-KA121-SCH-000131575).

Els professors Simon Heid, Cindy Bärnreuther, Melanie Stephan (Universitat FAU de Nüremberg, Càtedra d’Educació de Mitjans digitals i audiovisuals) i Christof Beer (Universitat de Bamberg) participen en una sèrie de sessions de treball conjuntes amb l’equip d’IBSTEAM per abordar els reptes que planteja l’ús creixent de les tecnologies digitals en l’educació, amb especial atenció a la intel·ligència artificial, el pensament crític i el benestar digital.

Aquesta trobada internacional té com a principal objectiu compartir coneixement i bones pràctiques per fomentar una educació digital ètica, crítica i centrada en les persones, tot promovent l’alfabetització mediàtica, el benestar digital i la capacitació docent per liderar processos d’innovació pedagògica amb l’ús responsable de la tecnologia.

La mobilitat representa la darrera acció d’un projecte europeu que ha inclòs formacions, estades i col·laboracions orientades a enfortir les competències digitals del professorat de les Illes Balears.