Denuncien l’obscurantisme de la Conselleria d’Educació amb la nova escola de Selva

MÉS per Mallorca ha denunciat «l’obscurantisme de la Conselleria d’Educació amb la nova escola de Selva» i ha reiterat la necessitat que el CEIP Es Putxet sigui reformat de manera integral. El partit ecosobiranista denuncia que el solar on s’ha d’ubicar la nova escola encara no és propietat de l’ajuntament ni de l’administració i que es licita la redacció d'un macroprojecte amb un sobrecost i sobredimensió, avisa que del risc de construir en zona inundable i alerta al Govern que la responsabilitat si passa res, serà seva.

«Després de tant de temps i de les demandes reiterades de la comunitat educativa de Selva, la reforma integral d’Es Putxet ja s’hauria d’haver fet», ha criticat la diputada de MÉS per Mallorca, Maria Ramon. En aquest sentit, el ple del Parlament ha debatut aquest dimarts una iniciativa conjunta de MÉS per Mallorca, Unides Podem i PSIB-PSOE per a la reforma integral del CEIP Es Putxet de Selva, que ha estat rebutjada amb els vots en contra de PP i Vox al·legant que no hi havia motiu davant el fet que la Conselleria d'Educació construirà una nova escola al municipi.

Tanmateix, Ramon ha explicat que, tot i que el partit ecosobiranista ha defensat i continuarà defensant la reforma integral del CEIP Es Putxet, considera important demanar els informes i els estudis pertinents per la petició d’una nova escola a Selva davant tres qüestions que MÉS per Mallorca considera preocupants.

En primer lloc, el partit ecosobiranista ha denunciat que el solar on s’ha d’ubicar la nova escola encara no és propietat de l’ajuntament ni de l’administració i que es licita la redacció d'un macroprojecte amb un sobrecost i sobredimensió. En segon lloc, MÉS per Mallorca ha avisat del risc de construir en zona inundable i, en tercer i darrer lloc, ha alertat al Govern que la responsabilitat si passa res, serà seva.