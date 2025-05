El Consell de Mallorca lliura els Premis Mallorca Jove 2025 a nous talents de la poesia i la narrativa en català

El Consell de Mallorca ha lliurat, aquest dimarts, els Premis Mallorca Jove 2025, acte que ha tengut lloc al Centre Cultural La Misericòrdia. Es tracta de la segona edició d’aquests guardons, que es varen posar en marxa per fomentar la creativitat en català i les rondalles entre els escolars de l’illa. La convocatòria ha estat tot un èxit: hi han participat 76 persones de 13 centres educatius, 16 alumnes i 3 centres educatius més que l’any passat.

El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, i la vicepresidenta i consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, han entregat els premis als alumnes guardonats i han destacat la importància que tenen els joves en la continuïtat de les nostres tradicions i la nostra llengua: «Seguim fent feina perquè els joves coneguin les nostres arrels i el lèxic de les rondalles, unes rondalles que ja són Patrimoni Cultural Immaterial de la nostra illa».

I és que, com ha explicat el president, un dels requisits d’aquesta convocatòria és que les obres presentades han hagut d’incloure obligatòriament, algunes de les paraules següents: Embalum, rebost, trinxet, cabellera, colgar, sarau, betzol, sarró, esflorar, falaguer, pitxorina, averany, testa, buina, garrit/garrida. D’aquesta manera, els participants es familiaritzen amb paraules típiques de Mallorca que ara estan en desús.

Durant la celebració, el president, Llorenç Galmés, ha destacat la gran acollida que té aquesta iniciativa: «És emocionant veure com els Premis Mallorca Jove en aquesta segona edició continuen inspirant un nombre creixent de joves d’arreu de Mallorca. L’augment de participació reflecteix l’entusiasme i el compromís de les noves generacions amb la cultura de l’illa, reafirmant la importància d’aquest certamen com a impulsor del talent juvenil».

Guardonats

En la categoria de poesia per a alumnes de tercer i quart d’ESO, el Premi Balanguera ha distingit com a guanyador a Jan Pitarch Riera, qui ha rebut 350 euros i la col·lecció completa de les rondalles mallorquines d’en Jordi des Racó. La finalista, Clara Gual Roses, ha estat premiada amb 250 euros i la mateixa col·lecció literària.

Pel que fa a la narrativa per a tercer i quart d’ESO, el Premi Bearn ha estat atorgat a Lluc Homar Vidal, qui ha obtingut 350 euros i un lot complet de rondalles mallorquines. La finalista, Bruna Calafat Boscana, ha estat guardonada amb 250 euros i la mateixa col·lecció.

En el cas dels estudiants de primer i segon de batxillerat, el Premi Pi de Formentor de poesia ha reconegut Gabriel Ferrer Miró com a guanyador, amb un premi de 350 euros i les rondalles mallorquines d’en Jordi des Racó. La finalista, Núria Carrillo Zanoguera, ha rebut 250 euros i la col·lecció completa.

A la categoria de narrativa per a batxillerat, el Premi Joana E. ha distingit Bàrbara Elionor Vallespir Cortès com a guanyadora, amb 350 euros i la col·lecció completa de les rondalles. El finalista, Gabriel Llabrés Pol, ha estat premiat amb 250 euros i el mateix lot literari.

Finalment, com a novetat d’enguany, s’ha introduït el Premi de Disseny de Punts de Llibre, dirigit exclusivament als alumnes de primer i segon d’ESO. Aquesta edició comptava amb una única categoria i un total de sis premis, atorgats a: Helmut Duvier Carreño Forero, Toni Ginard Rigo, Joan Andreu Tortella, Zakaria Madrane, Melina Sánchez Ficicchia i Pedro Risco Quetglas. Cada guardonat ha rebut un diploma, 120 euros i una col·lecció completa de les rondalles mallorquines, en reconeixement a la seva creativitat i talent en el disseny gràfic.

Reconeixement als centres educatius

A més dels alumnes guardonats, el Consell de Mallorca també ha premiat els centres educatius que han estat vinculats a les obres guanyadores i finalistes, com a reconeixement a la seva labor per reforçar el compromís amb la literatura i la nostra cultura.

Enguany, l’IES Josep Font i Trias ha tengut un paper destacat gràcies a les dues obres guanyadores dels seus alumnes en les categories Bearn i Joana E. Per aquest motiu, el centre ha rebut dues activitats gratuïtes del Catàleg d’Activitats Culturals del Consell de Mallorca (CACIM), així com una funció al Teatre Principal de Palma per al grup de classe de l’alumna finalista.

Referent als centres amb obres guanyadores, l’IES Binissalem, de Binissalem, ha estat guardonat en la categoria Balanguera i rebrà una activitat del Catàleg d’Activitats Culturals del Consell de Mallorca (CACIM). L’IES Berenguer d’Anoia, d’Inca ha estat premiat en la categoria Pi de Formentor i també rebrà una activitat del CACIM.

Pel que fa als centres amb obres finalistes, l’IES Can Peu Blanc, de sa Pobla, en la categoria Joana E.; el Centre Àgora Portals, de Portals Nous, en la categoria Balanguera i el Centre Sant Josep Obrer de Palma podran gaudir d’una funció grupal al Teatre Principal de Palma.

Jurat

Enguany el jurat ha estat format per alguns dels guanyadors dels Premis Mallorca 2024 de Creació Literària, una manera de fer arribar la cultura als més joves per part de grans referents literaris. Els membres del jurat han estat Albert García Elena, Miquel Àngel Rayó Martín i Marina Bennàsar Ramis. A més, també hi han participat diferents membres del Consell Escolar de Mallorca, Manuel Blanco Martín, Àfrica Lorente Horrach, Joan Puigserver Roig i Sebastià Bonet Maimó; la professora de llengua catalana Maria Antònia Mulet; l’il·lustrador Miquel Àngel Villalonga Tortella i el dissenyador gràfic Javier Tubert Serrantes, que han aportat la seva experiència en la selecció dels treballs més destacats.