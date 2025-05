Tots els vídeos finalistes del certamen ‘Ho duc a la sang’

S’ha celebrat el primer premi del certamen de vídeo ‘Ho duc a la sang’, convocat per l’IBJOVE i la Fundació Banc de Sang i Teixits. El certamen tenia l’objectiu de transmetre als joves la importància de donar sang. Hi han participat 26 vídeos realitzats per 76 joves i els seus respectius professors

El vídeo ‘La sang és vida’, realitzat per les alumnes del Col·legi Pius XII Olga Puigferrat, Jinane Takahrifa i Graciela Zurita, ha resultat guanyador del primer premi al certamen ‘Ho duc a la sang’, que convoca la Fundació Banc de Sang i Teixits i l’Institut Balear de la Joventut (IBJOVE), a través del Carnet Jove. Aquest premi està dotat amb 1.000 €. Els segons premis, dotats amb 500 € cada un, han estat per ‘Jo donaré sang’, de primer d’ESO de l’IES Son Pacs de Palma, i per a ‘Sangre’ de l’Escola d’Art d’Eivissa. Finalment, els tercers premis, dotats amb 250 € cada un, han estat per ‘Un fil de vida’, del Col·legi La Salle d’Inca, i per ‘Fa mal, però…’, del mateix centre. En aquesta edició hi han participat un total de 26 vídeos, de cinc centre educatius, que han estat realitzats per 76 joves i els seus respectius professors. Els següents finalistes, juntament amb els guanyadors, formaran part d’un banc de vídeos per conscienciar sobre la donació de sang: «Imagina que...», IES Nou Llevant (Palma) «Fil vermell», Escola d’Art d’Eivissa (Eivissa) «No hi perds», La Salle Inca (Inca) «Dona sang (D. A.)», Pius XII (Palma) "La sang, un recurs escàs», Pius XII (Palma) «Rap, dona sang», Pius XII (Palma) "Dona sang (F. i M.)», Pius XII (Palma) "Dona sang, mai saps quan la pots necessitar», Pius XII (Palma) "Promoure la donació de sang», Pius XII (Palma) "Entrevista donació de sang», Pius XII (Palma) "Tots sou importants», La Salle Inca (Inca) "15 minuts», Pius XII (Palma) "Mites i preguntes sobre la donació de sang a hospitals», Escola d’Art d’Eivissa (Eivissa) "Fes-ho encara que sigui per un entrepà», Escola d’Art d’Eivissa (Eivissa) "Amb una part de tu, un futur sencer per a tots», Pius XII (Palma) "La mà ajudant, també és un donant», La Salle Inca (Inca) Enllaç als videos guanyadors i als finalistes