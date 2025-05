Col·legi Pius XII de Palma guanya el primer premi del certamen de vídeo ‘Ho duc a la sang’, convocat per l’IBJOVE i la Fundació Banc de Sang i Teixits

El vídeo ‘La sang és vida’, realitzat per les alumnes del Col·legi Pius XII Olga Puigferrat, Jinane Takahrifa i Graciela Zurita, ha resultat guanyador del primer premi al certamen ‘Ho duc a la sang’, que convoca la Fundació Banc de Sang i Teixits i l’Institut Balear de la Joventut (IBJOVE), a través del Carnet Jove. Aquest premi està dotat amb 1.000 €. Els segons premis, dotats amb 500 € cada un, han estat per ‘Jo donaré sang’, de primer d’ESO de l’IES Son Pacs de Palma, i per a ‘Sangre’ de l’Escola d’Art d’Eivissa. Finalment, els tercers premis, dotats amb 250 € cada un, han estat per ‘Un fil de vida’, del Col·legi La Salle d’Inca, i per ‘Fa mal, però…’, del mateix centre.

En aquesta edició hi han participat un total de 26 vídeos, de cinc centre educatius, que han estat realitzats per 76 joves i els seus respectius professors. El jurat estava format per Victoria Solera (tècnica del Carnet Jove de l'IBJOVE), Eva Gómez (cap de Comunicació i Màrqueting de la Fundació Banc de Sang i Teixits), Antoni Martorell (dissenyador gràfic de la Fundació Banc de Sang i Teixits), Diana De la Cuadra (directora gerent de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)), Manuel Aguilera (professor del Centre de Enseñanza Superior Alberta Giménez (CESAG)), Marisa Candia (directora de Comunicació Corporativa i Mitjans Digitals d'IB3) i Maria del Pilar Payeras (representant de Carnet Jove). Conscienciar de la donació de sang entre els joves El certamen s'emmarcava en una campanya de conscienciació de les conselleries de Famílies i Afers Socials i de Salut que tenia l’objectiu de transmetre als joves la importància de la donació de sang en la salut pública atès que només el 16 % de les persones que donaren sang el 2023 a les Illes Balears eren joves d’entre 18 i 30 anys. La campanya pretenia promoure valors com l’altruisme i la solidaritat i transmetre als joves la importància de la donació de sang en la salut pública.