Assemblea general de l’Assemblea de Docents: ‘Cremats i encara no ha arribat l’estiu?’

Les reivindicacions que s’hi plantegen són del tot legítimes i és per això que, com proposa l’Assemblea de Docents, cal parlar-ne obertament i analitzar a fons com està realment la situació actual. Pel que fa als PLC, ens arriben informacions sobre incompliments flagrants. La situació del català a les aules, no cal dir-ho, és cada any més precària i preocupant. Fins i tot, alguns coordinadors de la Comissió de Normalització Lingüística no disposen ni d’una sola hora de reducció en el seu horari. D’aquesta manera, és molt complicat dur a terme la tasca de disseny d’estratègies per revertir aquesta situació.