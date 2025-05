La UIB celebra aquest dimecres les eleccions a rector amb Carot i el vot en blanc com a opcions

Comencen les eleccions a rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), a les quals hi ha convocades més de 16.000 persones i en què l'únic candidat, Jaume Carot, aspira a revalidar el càrrec, davant d'una campanya pel vot en blanc per a repetir el procés electoral.

Per a aquests comicis únicament es podrà votar de manera electrònica i serviran per a triar el representant del centre universitari de l'arxipèlag durant els propers sis anys.

El cens electoral està format per quatre col·lectius, entre els quals hi ha gairebé 700 professors amb vinculació permanent amb la UIB, més de 1.500 docents i investigadors, més de 13.000 estudiants i més de 700 treballadors tècnics, de gestió i d'administració i serveis.

El vot està ponderat, ja que el 51% correspon als professors doctors amb vinculació permanent amb la universitat, un 12% per a l'altre personal docent i investigador, un 25% per als estudiants i un 12% per al personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis.

Candidatures: Carot vs vot en blanc

L'únic candidat validat per la Comissió Electoral de la UIB per a aquestes eleccions ha estat el catedràtic a Física Teòrica, Jaume Carot, després de la renúncia a presentar la seva candidatura del catedràtic de Geografia Joan Estany.

A la presentació de la seva proposta electoral, Carot va plantejar ampliar les infraestructures del centre, estendre la gratuïtat de les matrícules i revisar el mapa de titulacions, amb la posada en marxa de nous graus i màsters.

Carot va reivindicar el paper de la universitat pública en un moment en què «es posa en qüestió» el seu model, davant d'iniciatives que, «amb el nom d'universitats privades, de vegades amaguen l'ànim de lucre, sense tenir en compte el projecte educatiu i sense intentar transferir coneixement».

Davant la seva proposta, col·lectius com ara Estudiants per Palestina de la UIB o el Sindicat d'Habitatge de Palma varen posar en marxa una campanya per a promoure el vot el blanc, amb l'objectiu que, si aquest arriba al 50% dels vots emesos, es repeteixi el procés electoral.

Entre les principals crítiques esgrimides per aquests grups, hi havia la «pèssima» gestió de les obres de rehabilitació de diferents facultats, l'augment de taxes de serveis i els menús de les cantines, no atendre les protestes dels estudiants perquè la UIB renqui relacions amb el sionisme o el blanquejament del negoci immobiliari, en permetre un curs sobre lloguer turístic.

Cal recordar que estudiants i treballadors de la Universitat de les Illes Balears varen fer una crida a votar en blanc a les eleccions en una assemblea celebrada amb entitats i associacions com Ciutadans per Palestina, el Sindicat d'Habitatge de Palma, Arran, Aurora, l'Organització Juvenil Socialista, el SEPC i Front d'Estudiants.

«Tot plegat parla per si sol de l’estat de la democràcia i la participació al campus, on els darrers anys s’ha estès un clima de por i autoritarisme. Carot s’ha dedicat a amenaçar a la discrepància, i quan això no ha estat suficient ha comprat a qui aspirava a fer-li oposició formal amb un càrrec a dit al nou observatori acadèmic RiscBal», varen explicar.

A més, varen assenyalar que les eleccions a la UIB no són representatives de la vida al campus: «El valor de cada vot és directament proporcional a l’estabilitat laboral i al sou del seu votant. El vot estudiantil, col·lectiu més nombrós i únic que paga per una educació que cada dia té més de negoci i menys de pública, només compta un 25%».

Tanmateix, consideren que l’existència d’un sol candidat «ens dona una opció per posar en evidència aquesta farsa: votem en blanc massivament perquè la llista de Carot no assoleixi el 50% del vot vàlid».