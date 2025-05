La UIB celebra amb èxit la fira ‘Ciència per a Tothom’, ciència interactiva per a totes les edats

Els dies 8, 9 i 10 de maig, la Universitat de les Illes Balears (UIB) es va convertir en un espai obert a la curiositat, la descoberta i la ciència per a tots els públics. La nova edició de la fira ‘Ciència per a Tothom’ va reunir al campus de Palma escolars, famílies i visitants de totes les edats, que van poder experimentar en directe el valor del coneixement científic a través d’activitats gratuïtes, interactives i, sobretot, divertides.

El matí dels dies 8 i 9 va estar dedicat a les visites escolars de centres de tota Mallorca, organitzades en franges de dues hores per garantir una experiència educativa fluïda i de qualitat. El divendres horabaixa i el dissabte al matí, el campus va obrir les seves portes al públic general, que va poder gaudir de totes les activitats sense necessitat d’inscripció prèvia.

L’essència de la fira rau en el seu format actiu i participatiu. Més de cent propostes van ser dinamitzades per estudiants de gairebé totes les facultats i escoles tècniques de la UIB. El públic va poder gaudir de demostracions de física, química, biologia, enginyeria, psicologia, economia o matemàtiques, entre d’altres. Tot un exemple d’interdisciplinarietat i de vocació divulgativa.

Algunes activitats destacades inclogueren experiments de camp magnètic, tren de levitació magnètica, plaques de Chladni i demostracions de bobines de Tesla, que fascinaren els amants de la física. Els tallers de química, com «La (no) màgia de la Química» i «El detectiu químic», permetien jugar amb reaccions sorprenents i missatges secrets. La biologia també hi va ser molt present, amb activitats com la d’extracció d’ADN o les propostes sobre biodiversitat i entomologia («Insectòpoli» i «Qui és qui en el món dels insectes»).

També es va parlar del futur de les plantes a través de la biotecnologia vegetal i es va mostrar com cultivar una planta in vitro, que els assistents podien endur-se a casa. A més, la iniciativa «Mosquito Alert» va mostrar com identificar el moscard tigre i participar en el seu control mitjançant una aplicació mòbil.

La tecnologia va tenir un paper central. Els visitants van poder experimentar amb realitat virtual, jocs multimèdia i aplicacions creades per estudiants del grau d’Enginyeria Informàtica. També es van oferir simuladors de cirurgia laparoscòpica i s’explicaren processos com la biòpsia, amb una aproximació rigorosa però accessible per al públic general. Altres activitats, com les curses de robots programats amb LEGO o les demostracions de microcontroladors per a estacions meteorològiques, exemplificaren com la ciència i la tecnologia poden despertar vocacions des d’edats primerenques.

Una de les últimes novetats va ser la incorporació de les carpes sobre filosofia que van atreure l’interès de molts visitants per la seva originalitat i enfocament transversal. A l’estand de la Facultat de Filosofia i Lletres, els participants es van endinsar en els orígens filosòfics de la ciència, amb un recorregut visual a través de L’Escola d’Atenes i reflexions sobre pensadors que han inspirat el coneixement científic. A més, l’activitat «Filosof_IA» va plantejar dilemes ètics i socials vinculats a la intel·ligència artificial.

Aquestes propostes van demostrar que la filosofia no només és compatible amb la ciència, sinó que la complementa, convidant a pensar sobre els límits, les conseqüències i les arrels del coneixement humà.

Amb una organització acurada i una gran implicació del professorat i alumnat universitari, ‘Ciència per a Tothom’ s’ha consolidat com una de les principals cites divulgatives de les Illes Balears. Any rere any, aquest esdeveniment creix en qualitat i participació, i reafirma el seu compromís amb la formació científica, la sostenibilitat i la responsabilitat social. Tant si l’objectiu era descobrir com es forma una ona estacionària com si era programar un microcontrolador o fer-se una selfie amb Einstein, la fira va aconseguir emocionar, despertar preguntes i va fer que la ciència fos propera i significativa per a tothom.