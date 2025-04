CCOO impulsa una iniciativa parlamentària per a reclamar un conveni autonòmic digne per a l'educació 0-3 a les Balears

La federació d'ensenyament de CCOO a les Balears ha impulsat la presentació d'una Proposició no de Llei (PNL) al Parlament per a reclamar la negociació d'un conveni «digne i específic» per a l'educació 0-3.

Aquesta iniciativa parlamentària, que ha estat registrada pels grups del PP, PSIB, MÉés per Mallorca i Unides Podem, pretén millorar les condicions actuals que marca el conveni estatal, equiparar condicions i homogeneïtzar el primer cicle d'educació infantil. En un comunicat, el sindicat ha valorat de manera molt positiva el consens aconseguit pels diferents grups polítics per a donar resposta a les reivindicacions de les treballadores, «que pateixen condicions laborals i salarials precàries malgrat la importància crucial de la seva tasca en el desenvolupament dels nins». Entre les principals demandes de CCOO hi ha la dignificació de les condicions laborals i salarials, atès que moltes de les treballadores no superen el salari mínim interprofessional (SMI) i no arriben al 60 per cent del salari mitjà estatal. També que s'equiparen les seves condicions amb les de la resta de professionals de l'educació -tant de l'àmbit públic com del concertat- i que es negociï de manera urgent el conveni autonòmic esmentat, que haurà de tenir en compte les particularitats del sector a les Illes i millorar les condicions actuals. Així, la PNL cerca instar el Govern a prendre les mesures necessàries per a tirar-ho endavant i garantir que les demandes de les educadores del sector 0-3 es compleixin. La dignificació d'aquest col·lectiu eminentment femení, ha defensat l'organització sindical, «no només és una qüestió de justícia social sinó una inversió en el futur dels nins i en la qualitat de l'educació de les Balears».