L’equip de la Universitat de les Illes Balears, campió de la Lliga de Debat Universitària 2025

La Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) ha acollit la gran final de la Lliga de Debat Universitària 2025 de la Xarxa Vives d’Universitats. Després d’una final intensa i molt ajustada, el jurat ha determinat que l’equip guanyador de l’edició 2025 és el representant de la Universitat de les Illes Balears (UIB) mentre que l’equip de la Universitat d’Alacant (UA) ha resultat subcampió. Així mateix, el jurat ha decidit distingir l’estudiant Ariadna Tarrida Valle, integrant de l’equip de la Universitat Rovira i Virgili (URV) amb el guardó com a millor oradora de la competició.

Durant tres dies, un centenar d’estudiants de grau, màster i doctorat de 15 universitats de Catalunya, el País Valencià, Catalunya i les Illes Balears han participat d’una competició consolidada que cerca potenciar l’ús de la paraula, el diàleg i l’intercanvi d’idees, així com crear un espai de formació on s’utilitza el català com a llengua vehicular.

Els estudiants universitaris han hagut de defensar al llarg de la competició tant la posició partidària com la contrària d’un tema polèmic i d’actualitat: 'La diversitat lingüística està en perill?'. La jornada va començar amb una fase eliminatòria entre tots els equips participants, mentre que en la darrera jornada s’han disputat les semifinals i la gran final entre els equips amb més puntuació acumulada. Finalment, el jurat ha proclamat vencedor l’equip de la Universitat de les Illes Balears, format pels estudiants Blanca Gómez, Laura Vila, Fermín Rodríguez i Marc Gómez (capità).

L’acte de lliurament de premis, celebrat a l’Aula Magna de la universitat amfitriona, ha comptat amb la participació de la secretària general de la UVic-UCC, Anna M. Sabata, del secretari executiu de la Xarxa Vives, Ignasi Casadesús, i dels caps de jutges de la competició Fani Grande, Vicent Rebollar, Núria Sanz i Glòria Gómez.

Enguany, la Lliga de Debat Universitària ha comptat amb la participació de les següents universitats:

Universitat d’Alacant

Universitat Autònoma de Barcelona

Universitat de Barcelona

Universitat de les Illes Balears

Universitat Jaume I

Universitat de Lleida

Universitat Miguel Hernández d’Elx

Universitat Oberta de Catalunya

Universitat Politècnica de Catalunya

Universitat Politècnica de València

Universitat Pompeu Fabra

Universitat Ramon Llull

Universitat Rovira i Virgili

Universitat de València

Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya

El jurat de la competició, integrat per professionals de la cultura, l’ensenyament i la comunicació, han valorat cada debat d’acord amb la qualitat de les intervencions i la solidesa de les argumentacions, així com el grau de domini de l’assumpte, la fluïdesa comunicativa dels participants i la posada en escena.

La Lliga de Debat Universitària és una competició impulsada per la Xarxa Vives d’Universitats, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Des de l’any 2005, la competició fomenta entre l’alumnat universitari l’ús de la paraula i capacitats com el treball en equip, la documentació, l’anàlisi crítica i l’argumentació.